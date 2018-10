Actualizada 04/10/2018 a las 13:07

'El hijo de Bean Nighe', de Javier del Barrio, y 'Mikaela Paela', de Goiz Eder Iturain, han sido las obras ganadoras del XXVII Concurso de Textos Teatrales dirigidos a público infantil, en las modalidades de castellano y euskera, respectivamente.

El concurso, organizado por el Ayuntamiento de Pamplona y la Escuela Navarra de Teatro, ha recibido este año 48 obras, 41 en castellano y 7 en euskera. En 2017 se presentaron 55 trabajos, 47 en castellano y 8 en euskera.

Maider Beloki, concejala delegada de Cultura y Educación; Fuensanta Onrubia, en representación de la Escuela Navarra de Teatro, y Mikel Mikeo, en representación de los miembros del jurado, han dado a conocer este jueves a las personas ganadoras de la edición de este año, que también han asistido a la rueda de prensa, y han destacado la calidad de todas las obras presentadas.

El premio del concurso consiste en 2.500 euros en metálico y en la posibilidad de producir y poner en escena la obra durante el próximo año, con pases dirigidos a ese público infantil al que se dirigen las historias escritas, ha explicado en una nota el Consistorio pamplonés.

Sobre 'El hijo de Bean Nighe' el jurado ha destacado que "consigue transmitir la magia de las leyendas ancestrales con una historia que invita al público a adentrarse en la experiencia emocional que supone despedirse de los seres queridos". Los aspectos más destacados, entre otros, han sido el "lenguaje genuinamente teatral mediante el cual crea una atmósfera sugerente, la depurada estructura dramática con posibilidades de puesta en escena y los personajes humanos complejos y llenos de matices".

En 'Mikaela Paela', se ha valorado "el interés de la historia, cómo está hilada, su posibilidad de una puesta en escena visualmente atractiva y la riqueza del texto". Mikaela es una niña que cierta mañana acude a la escuela con un extraño picor en la pierna. En la escuela uno de los niños se burla de ella. La llama Mikaela Paela, lo cual no le hace ninguna gracia y reacciona de malas maneras. Se encuentra enfadada, frustrada... No sabe qué hacer para encontrarse bien de nuevo. Tal vez lo primero sería calmar ese picor, cosa que no resultará sencilla.

El concurso estaba abierto a mayores de 16 años, que podían presentar hasta tres textos, escritos en castellano o euskera, que debían reunir varios requisitos: ser textos originales e inéditos, no pudiendo presentar un mismo texto a ambas modalidades; no haber sido premiado en otros certámenes; no haber sido estrenados por compañía alguna; y tener la duración habitual de una representación dirigida a público infantil. Las obras, mecanografiadas a doble espacios y con ejemplar triplicado, debían presentarse en sobre cerrado bajo seudónimo.

El jurado para las obras en castellano ha estado compuesto por Sandra Aguerri, Pablo Valdés y Álvaro Martínez de Lizarrondo y el de las obras en euskera por Josu Cámara, Mikel Mikeo y Mikel Martínez.

LOS GANADORES

Javier del Barrio Pérez, madrileño de ascendencia escocesa, entró en contacto con las artes escénicas cuando ingresó de adolescente en la escuela de teatro La Lavandería. Su interés por el cine y la fotografía le llevó a titularse en Formación Profesional de grado Superior de Realización Audiovisual en 2012 y en 2014 en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen. En ese periodo participó como miembro del comité de selección de las películas las IX Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud y formó parte del jurado en la décima edición. Posteriormente, realizó prácticas como técnico de iluminación para los principales teatros de Madrid, coincidiendo con los montajes de 'Misántropo' de Miguel Arco, 'Un trozo invisible de este mundo' de Sergio Peris-Mencheta y la XVII Gala de los Premios Max.

Durante cinco años colaboró en el Estudio de Interpretación Iñaki Aierra de Madrid. A raíz de esa experiencia obtuvo muchas nociones de dirección actoral y tuvo la oportunidad de poner a prueba textos teatrales propios. En 2015 ingresó en la RESAD, dentro de la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia. Aparte, ha compaginado sus estudios trabajando como diseñador de iluminación para los espectáculos de la compañía teatral No Más Drama. Recientemente, ha participado como ayudante de dirección y dramaturgia para la obra teatral 'Moongate', de Jorge Navarro de Lemus, estrenada en la RESAD en mayo de 2018.

Goiz Eder Iturain Aramendi, natural de Zumaia, es licenciada en Psicopedagogía por la Universidad del País Vasco y diplomada en Magisterio. Dentro de su formación artística y profesional, ha realizado cursos de clown, de interpretación y comedia, de doblaje, de canto lírico o de danza contemporánea y danzas vascas, entre otros. Ha sido responsable durante seis años del proyecto NOLEGA, promovido por el Gobierno vasco, para acercar el euskera a los colegios a través del teatro, la canción o el bertsolarismo. En 2016 recibió una mención especial en las becas a la creación Karmele Igartua en la categoría de teatro infantil.

Sobre los escenarios, entre otras, ha trabajado en las compañías de teatro Bederen Bat y Sointek. Con esta última dio vida al personaje Xurdin, muy popular entre el público que asiste a los espectáculos infantiles en euskera programados por el Ayuntamiento. Ha participado, además, en más de una docena de representaciones teatrales en distintos géneros y diferentes compañías. Entre sus últimos trabajos, 'Cabaret musical Broadway', 'Teatro Napoleónico', 'Tatxin Tatxan', 'Musika tresnen fabrika' o 'Farsas medievales'.

En televisión, su experiencia se centra principalmente en series de programas de EITB como 'Goenkale', 'Wazemank' o 'Irrikitan'. Iturain ha realizado también trabajos en cine en obras como 'Ez du inporta', 'El milagro de atxuri' de Kote Camatxo, 'Azken otsoa' de Iker Maguregi o 'Eutsi!' de Alberto Gorritiberea, así como en cortometrajes como 'Cat', 'Kutxadura' o 'Megabiblos'.

