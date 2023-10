El PNV avisa a Sánchez de que sus votos van a ser "el fiel de la balanza"

PNV, Andoni Ortuzar, ha avisado al secretario general del El presidente del, ha avisado al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que los votos de la formación jeltzale "van a ser el fiel de la balanza" para decidir si una ley "sale o no" y no le va a quedar "más remedio" que cumplir su palabra. Además, ha afirmado que una repetición electoral sería "jugar con fuego" y ha advertido de que PP Vox "se están frotando las manos".

Europa Press, Ortuzar ha aludido a la posibilidad de 'volver a las urnas' por la actitud de PSOE a admitir un referéndum. En una entrevista concedida a 'El Correo', recogida por, Ortuzar ha aludido a la posibilidad de 'volver a las urnas' por la actitud de ERC Junts y la negativa dela admitir un referéndum.

A su juicio, "sería malo para todos matar la negociación sin, al menos, escuchar al otro". "Se han mezclado las estrategias en Cataluña con las de la investidura. No elevaría a la categoría de ruptura o dificultad insostenible lo aprobado en el Parlament", ha dicho.

A su juicio, es preciso "empezar a desarmar un poco las palabras" porque "lo importante de un referéndum es la pregunta y si se hace de forma consensuada o unilateral".

"unidad independentista" en En su opinión, laen Cataluña es "un acto más de consumo interno de cara a la política catalana y su ambiente preelectoral". "En Madrid, cada uno va por su lado", ha añadido.

Para Andoni Ortuzar, una repetición electoral "la cargaría el diablo, y Pedro Sánchez lo sabe" porque "la última vez que usó el comodín de la repetición le fue peor".

El presidente del PNV considera que una nueva cita electoral "lo que podría traer es una reacción popular incontrolada y difícilmente previsible". "Cuidado con jugar con fuego, que los que acaban de perder (en referencia a PP y Vox) se están frotando las manos", ha apuntado. "PUENTES"

El presidente del PNV ha asegurado, en alusión al PP, que su partido no ha roto "un puentes con nadie" porque "en política es un lujo que no te puedes permitir".

No obstante, ha admitido que, durante su fallida investidura, Alberto Núñez Feijóo "fue más a pasar facturas al PNV que a Sánchez". "Ya la habíamos explicado que no podíamos embarcarnos en una aventura que no iba a tener un final feliz, porque los finales felices con Vox son imposibles", ha señalado.

Preguntado por cómo explicará el PNV a sus bases el mantenimiento de su respaldo al Pedro Sánchez cuando le han acusado de incumplir su palabra, ha respondido que "esta vez no le va a quedar más remedio que cumplirla".

"Los números son completamente diferentes a los de la legislatura anterior. Los cinco votos del PNV van a ser el auténtico fiel de la balanza de si una ley sale o no sale. Sánchez lo sabe, y las cosas van a ser diferentes", ha concluido