El PNV urge a Pedro Sánchez a "cumplir la palabra dada" para darle su apoyo

Ortuzar no solo dejó claro que el candidato del PSOE tendrá que "cumplir con la palabra dada y los compromisos firmados" antes de que el PNV comprometa su apoyo, sino que avanzó que "ha llegado el momento" de abrir el debate territorial "con prudencia pero con valentía" para lograr el "reconocimiento nacional" de Euskadi, una promesa que arrancó los aplausos más entusiastas de las bases en toda la jornada en las campas de Foronda, las explanada de Álava habitual escenario de la fiesta anual del PNV.

Eso sí, Ortuzar dejó abierta la puerta a la posibilidad de que se repitan las elecciones en enero y aunque prometió empeñarse para que "salga bien" también advirtió de que "pueden pasar muchas cosas" y es posible que toque volver a llamar "a rebato" a la "movilización" de las bases en una eventual campaña que el PNV no quiere ver ni en pintura.

Ortuzar se mostró más "trascendental" y menos chistoso que de costumbre. "El momento lo exige", reconoció. Ya su saludo nada más subir a la tribuna fue toda una declaración de intenciones: "Somos el partido, enfatizó, convencido de representar el abertzalismo "kilómetro cero y sin aditivos".

Esa reivindicación de la sigla, en puertas de unas elecciones autonómicas en las que EH Bildu presenta como nunca sus credenciales al 'sorpasso', fue una constante en los discursos. "Hemos sido capaces de recuperarnos de unos años de extrema dureza", apostilló, por su parte, el lehendakari, quien alertó contra las "críticas destructivas" que sólo pretenden "dañar nuestra reputación" y "quebrar la confianza" de la sociedad en el partido. "Nos quieren encasillar, nos quieren desplazar, nos quieren desprestigiar socialmente. Vienen a por nosotros. No lo podemos permitir, no lo vamos a permitir", tronó Ortuzar en velada referencia aante una militancia que respondió a los llamamientos de la cúpula para acudir en masa a la fiesta del partido. "A algunos no les habrá gustado, pero esto está lleno", se jactó.