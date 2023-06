Feijóo anima a Sánchez a hacer los seis 'cara a cara' con Díaz, Montero, Otegi y Puigdemont

PP, Alberto Núñez Feijóo, ha constatado este domingo que le parece "una pasada" la propuesta del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de pedir 'seis cara a cara' con él, y le ha instado a debatir con Yolanda Díaz, Irene Montero, Arnaldo Otegi o Carles Puigdemont, aunque considera que lo "insuperable" sería ver confrontar al presidente del Gobierno "con el Sánchez de 2018". El jefe de filas del, ha constatado este domingo que le parece "una pasada" la propuesta del líder del, de pedir 'seis cara a cara' con él, y le ha instado a debatir con, aunque considera que lo "insuperable" sería ver confrontar al presidente del Gobierno "con el Sánchez de 2018".

"Y como quiere seis, pues otro 'cara a cara' conmigo. Así aclaramos lo que piensa y nos ponemos a trabajar", ha aseverado el líder del PP, en un acto en la capital gallega arropado por más de un millar de cargos del partido, militantes y simpatizantes, que han recibido su intervención a gritos de "presidente, presidente"

Con la oferta de los seis 'cara a cara' encima de la mesa, el líder popular ha contado, a modo de anécdota, que uno de sus colaboradores -del que no ha dado el nombre- le instó a prepararse el día en el que Sánchez adelantó los comicios al 23J.

"Me dijo, oye, hay que prepararse. Está desesperado. Te va a pedir un 'cara a cara', incluso dos", ha parafraseado Feijóo, antes de bromear con que finalmente el dirigente socialista superó las expectativas de su equipo y le ha pedido seis. Una postura que ha atribuido a que, a diferencia de él, el dirigente socialista se encuentra más cómodo "en un plató de televisión" que "en la calle".

"Pero de ahí a pedir seis debates, me parece una pasada. ¿Para qué quiere seis 'cara a cara'? ¿Para decir seis veces que con Bildu no se acuerda nada? ¿Para decir seis veces que no va a pactar con el independentismo? ¿Qué no podrá dormir con Podemos? ¿Qué los jueces son unos fascistas? ¿Qué no eliminaría el delito de sedición? ¿O que la ley del 'sí es sí' no va a rebajar las penas de ningún violador o pederasta?", se ha preguntado.

En este punto, ha esgrimido que sería "muy interesante" ver a Sánchez debatir con Díaz, Montero, Otegi o Puigdemont, si bien el 'cara a cara' "insuperable", ha considerado, sería el del Pedro Sánchez de hoy "con el de 2018". "Lo íbamos a ver hasta nosotros. El PP no se perdería ese 'cara a cara'", ha aseverado Feijóo, convencido de que Sánchez "ha asumido su derrota" y "sabe que se lo merece".