La dirección del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex) ha dado por estabilizado el incendio de Las Hurdes y ha acordado el retorno a sus casas de los habitantes de Cadalso, Descargamaría y Robledillo de Gata que fueron evacuados el pasado viernes.

Sin embargo, aún se mantiene el desalojo de Ovejuela, ya que la situación del perímetro de esta localidad no es tan buena.

El operativo de extinción del Infocaex ha recomendado esta medida tras la mejora en la situación del incendio en la tarde de este sábado, 20 de mayo.

Desde el Infocaex se ha ordenado a los realojados no transitar por las zonas incendiadas. "Contactaremos con los vecinos evacuados y a las 21:30 horas habrá un autobús para llevarles a sus municipios y durante la noche contarán con el apoyo de los bomberos de las Diputación de Cáceres y Badajoz y la Guardia Civil", según ha explicado a los medios de comunicación la directora general de Emergencias, Protección Civil e Interior de Extremadura, Nieves Villar.

Villar ha subrayado que "es muy importante, puesto que el incendio no está apagado, solo está estabilizado, que aquellas personas que vuelven a casa no salgan al campo porque no queremos ninguna tragedia ni quemaduras y porque es un esfuerzo muy importante el que hacemos para agilizar y acelerar la vuelta casa".

La directora general ha hecho hincapié en que, a pesar de la mejora en las condiciones del incendio, aún se mantiene activo y en nivel 2 de peligrosidad.

"El foco de Ovejuela se encuentra bastante bien ya que se ha trabajado mucho en él durante esta jornada, con lo cual en estos momentos no peligra", ha apuntado.

La previsión meteorológica para este domingo se prevé más favorable que los pasados días, con temperaturas más bajas, más humedad y menor incidencia del viento.

EFECTIVOS DE LA UME DAN POR FINALIZADA SU INTERVENCIÓN

La Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegada desde el pasado jueves en Extremadura con 250 efectivos para apoyar en las labores de extinción del incendio en Las Hurdes y Sierra de Gata, ha iniciado su repliegue al dar por finalizada su intervención en la zona.

Así se indica en el perfil oficial de la UME en Twitter, donde dan por terminados sus trabajos en este dispositivo y agradecen a Extremadura las muestras de cariño recibidas, además de señalar que es un placer trabajar junto a todos los servicios de emergencia.

La UME muestra también un vídeo en el que se ve cómo los más de 60 vehículos desplazados al norte de la provincia de Cáceres inician su repliegue.