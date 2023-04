Feijóo lamenta que el Gobierno le descalifique pese a "salvarles" de la "chapuza" del 'solo sí es sí'

"descalificar" a él y a su partido pese a "salvarles de la mayor chapuza legislativa" que fue la ley del 'solo sí es sí'. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha lamentado este sábado que "los tres partidos" del Gobierno central -en referencia a PSOE, Podemos y Sumar, al que ha llamado "Podemos 2"- se dediquen a

Así lo ha esgrimido el dirigente popular en su intervención ante miles de asistentes a una romería popular organizada en O Pino por el PP provincial de A Coruña, desde donde ha ironizado con que ahora, tras la candidatura lanzada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenga ahora "tres" partidos: "el PSOE, Podemos 1 y Podemos 2".

En este contexto, Feijóo ha criticado que la "mayor iniciativa política" de este Gobierno ahora mismo es "descalificar" al PP pese al pacto alcanzado con los socialistas para reformar la ley del 'solo sí es sí', cuyos efectos "España no olvidará nunca".

"Es la prueba del feminismo de cartón del PSOE, de Podemos 1 y de Podemos 2, que dicen que defienden a las mujeres y las dejan desprotegidas", ha dicho.

"QUE LOS BLOQUES SE ENTREMEZCLEN"

En su discurso ante miles de simpatizantes y afiliados populares que han acudido a esta comida-mitin, verbena incluida, en la Carballeira da Madalena, Feijóo ha rechazado la política de bloques que busca "fragmentar y dividir a la sociedad".

Frente a esto, apuesta por que "los bloques se entremezclen entre sí para levantar al país" y "se recupere la neutralidad e independencia en las instituciones", así como "el respeto entre los políticos y entre los políticos y la gente".

"Menos 'yo, yo, yo' y más 'todos, todos, todos'. Menos 'yo', menos egocentrismo y más gente, más todos", ha exclamado.

VIVIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICA

En otro orden de asuntos, Feijóo ha cuestionado las 183.000 viviendas anunciadas por Sánchez, cuando "primero", a inicios del mandato, "eran 20.000". "Es el milagro de los peces y los pisos a los que nos tiene acostumbrados", ha añadido.

El líder del PP ha puesto como ejemplo la medida aprobada la semana pasada por la Xunta, de "avalar el 20 por ciento del crédito hipotecario a jóvenes gallegos que quieran o puedan comprar una vivienda". "¿Eso por qué no lo hace el Gobierno de España?", se ha preguntado.

También ha puesto de ejemplo a Galicia en cuanto a la gestión de la educación y la sanidad. Sobre este último campo, ha deslizado las huelgas que atraviesan los hospitales de Ceuta y Melilla, "los únicos" que gestiona directamente el Ministerio de Sanidad.

Y en clave económica, el líder del PP ha lamentado que el Gobierno "presume" de la inflación "más alta de los últimos años", así como de la subida de las hipotecas y de los combustibles, mientras la recaudación por vía tributos es "de récord".

"Pagamos más impuestos que nunca para pagar lo mismos. Ellos (el Ejecutivo) tienen más dinero que nunca y el pueblo menos dinero que nunca. Es el Gobierno más caro de la historia en el momento de mayor crisis de las familias", ha arremetido.

SÁNCHEZ PODRÍA "APRENDER" DE GALICIA

Así, ha aprovechado para sacar pecho de su etapa como presidente de la Xunta de Galicia: "Aquí hemos bajado impuestos, hemos cumplido el déficit y somos la comunidad autónoma con menor incremento de deuda del año 2009".

"Fijaos en las cosas que podría aprender el señor Sánchez si viene a Galicia no a insultar, sino a comprobar cómo los gallegos votan libremente y es el gobierno más apoyado por la gente de toda España, con el 48 por ciento del voto", ha esgrimido, para recordar su última mayoría absoluta conseguida en los comicios autonómicos de 2020.

"Si Sánchez se fijase en Galicia, aprendería lo que es un gobierno de mayorías liderado por un partido que no tiene más objetivo que servir a la gente", ha agregado.

De hecho, la cuestionado que "los 22 ministros" del Ejecutivo estatal visiten asiduamente la Comunidad para "criticar a Galicia". "No pasa nada, la mayoría de los gallegos no saben quiénes son porque los cambian de forma constante y continua. 42 ministros lleva nombrados el señor Sánchez en cinco años", ha ironizado.

"QUE CONVOQUEN LAS ELECCIONES"

Además, ha reiterado la petición de elecciones generales cuanto antes. "Si España va tan bien, el CIS dice que el PSOE se va a salir del mapa en las elecciones... ¿Por qué el tal Feijóo es tan malo? Que convoquen las elecciones ya y las hacemos todas el 28 de mayo, las municipales y las generales, y así nos ahorramos seis meses de legislatura", ha proclamado.

El líder de la oposición cree que Sánchez no las convoca porque, ha aseverado, "ni ellos se creen lo que dicen" y "están nerviosos" porque saben que los populares van "a ganar otra vez".

"Lo vamos a conseguir entre todos. A Coruña nunca me ha fallado, me ha dado mayorías absolutas. Galicia no fallará y nos dará el Gobierno. ¡Viva O Pino, viva A Coruña, viva Galicia y viva España!", ha concluido, no sin comprometerse a volver a esta romería "como presidente del Gobierno de España".