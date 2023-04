Page se descarta como alternativa en el PSOE: "Detrás de mis opiniones no hay estrategia de fondo ni conspiración"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha descartado que, en caso de perder la Presidencia de Castilla-La Mancha en la próximas elecciones autonómicas, vaya a impulsar una alternativa dentro del PSOE, alegando que, detrás de sus opiniones, "no hay ni una estrategia de fondo ni una conspiración" contra Pedro Sánchez.

Así ha reaccionado García-Page durante una entrevista en Cope, tras ser preguntado sobre si optaría por presentar batalla dentro del PSOE en caso de perder los comicios regionales "por el descontento hacia Pedro Sánchez".

"No estoy en ningún tipo de estrategia personal. Créame, yo ya tengo muchos años, no solo de experiencia política, sino también biológicamente hablando y mi objetivo es este", ha señalado en alusión a Castilla-La Mancha.

Dicho esto, sí ha dejado claro que será desde la región desde donde está dispuesto a defender, no solo a esta tierra, "que tiene que ser escuchada el mismo nivel que el resto, sino a opinar sobre aquello que son derechos constitucionales de mi tierra y que se ven afectados por la gestión de los independentistas y sus ataques". "A mi no me va a faltar esa voz esté donde esté", ha advertido.

Por ello, García-Page ha presumido de poder decir lo que piensa porque, según ha añadido, detrás de sus opiniones "no hay estrategia de fondo ni una conspiración".

"Tengo claro lo que me gusta, lo que no, lo que votaría o no en el futuro y a quién apoyaría y a quién no. Pero no es ese el objetivo por el cual dejo las cosas claras, estemos en campaña o no. No estoy detrás, ni delante menos, de ningún tipo de intención personal".

ACTO DE PEDRO SÁNCHEZ EN TOLEDO

Durante su entrevista, Carlos Herrera también le ha preguntado sobre si su ausencia en el acto electoral del secretario general de su partido, Pedro Sánchez, del pasado viernes en Toledo, día que él estaba de viaje oficial en Bruselas, le ha generado malestar con Moncloa.

García-Page, que ha precisado que sigue siendo presidente de Castilla-La Mancha y que sigue estando por delante su deber en la Presidencia, ha lamentado que quizá se haya "generado un debate sobre su relación con Sánchez, que genera todo tipo de interpretaciones" para cosas que él considera son "bastante menores".

"En este caso fue al contrario. Suele pasar que nos dicen cuando viene y punto. Pero cuando nos avisaron que iba a venir, a hora fijada y día cerrado, yo avisé que no estábamos. El que podría molestarse soy yo, por mantener un acto no estando el presidente de Castilla-La Mancha aquí, pero tampoco es el caso", ha terminado zanjando.