Feijóo acusa a Sánchez de no votar la reforma del 'sí es sí' ante "la vergüenza" de ver "roto" su Gobierno

"Estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Lamentablemente el señor Sánchez está muy avergonzado. Pero si te has equivocado, da la cara, pide perdón, vete al Congreso y vota a favor de la reforma de la ley", ha afirmado Feijóo en un acto en Huelva junto al presidente provincial, Manuel Andrés González, y la candidata del PP a la Alcaldía de la ciudad, Pilar Miranda.

En concreto, el Pleno de la Cámara Baja ha aprobado este jueves la reforma de del 'solo sí es sí' impulsada por el PSOE y negociada con el PP, que no ha contado con el apoyo de Unidas Podemos . La iniciativa ha contado, además, con el respaldo de PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias y Navarra Suma, el 'no' de ERC, Bildu y Podemos y la abstención de Junts. Vox, por su parte, ha decidido no votar. Tras superar este paso, el texto será enviado al Senado.