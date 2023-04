El PP reprocha al PSOE la falta de datos sobre revisión de condenas a violadores

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha reprochado al PSOE la falta de datos sobre la revisión de condenas a agresores sexuales en los últimos 40 días y ha lamentado la tardanza en la tramitación de la reforma de la Ley del solo sí es sí.

"Espero que el gobierno no esté también en este caso manipulando y frenando la actualización de los datos", ha asegurado Bendodo en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha acusado a Pedro Sánchez de ser el presidente "que más más ha intentado meter la mano en la Justicia en la historia de la democracia".

Para Bendodo es "una vergüenza" que todavía "no se haya aplicado esa reforma" y cree que "el gobierno está jugando con sus socios para no aplicarla, para no romper con ellos, mientras siguen saliendo violadores todos los días a la calle".

Asimismo, el dirigente popular ha echado en cara al PSOE "las prisas" para aprobar la supresión del delito de sedición "en tiempo récord para contentar a sus socios independentistas en Cataluña". En cambio, según Bendodo, como tiene "otro socio enfrentado que es Podemos" a cuenta de la ley del solo sí es si "la ha guardado en un cajón".

Respecto al apoyo a la proposición de ley del PSOE para modificar la ley, Bendodo ha asegurado que el PP "es un partido de gobierno y cuando un partido quiere ser la alternativa y no la oposición tiene que tender la mano en temas de Estado, en los temas urgentes, en los temas necesarios".

"Lo que queremos es que cuanto antes se frene esta sangría (de revisión de condenas), que según el Consejo General del Poder Judicial pueden ser miles. Es un disparate", ha añadido el coordinador general del PP