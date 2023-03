Escrivá: "En España no será necesario retrasar la edad de jubilación"

cara refleja la satisfacción de haberlo conseguido. Eran pocos los que pensaban que iba a ser capaz de llevar a cabo el reto más importante que tiene España, la gran asignatura pendiente del país: reformar el sistema de pensiones para lograr su equilibrio financiero tras más de una década en números rojos. Pero Su. Eran pocos los que pensaban que iba a ser capaz deque tiene, la gran asignatura pendiente del país:para lograr su equilibrio financiero tras más de una década en números rojos. Pero José Luis Escrivá (Albacete, 1960), el actual ministro de la Seguridad Social , al que le han llovido las críticas por todos los frentes, al que han tachado de "inflexible" y "empecinado", ha cerrado su diseño con el apoyo de los sindicatos, con el previsible respaldo de la mayoría de partidos y con el aval de Europa. Y no, él no duda de que estas medidas perdurarán y no se necesitarán más cambios al menos hasta 2050, pese a que son muchos, entre ellos su querida Airef, los que lo ponen en duda.

Por fin tenemos una reforma completa de las pensiones. ¿Ha hecho la reforma que ha querido o la que le han dejado?

Es la que proponía el Pacto de Toledo.

Pero ha tenido que ir modulando sus ideas iniciales. ¿Le hubiera gustado una ampliación de años mayor para calcular la pensión inicial?

Con el periodo de cálculo pretendemos dar respuesta a la recomendación del Pacto de Toledo de personas, sobre todo mujeres, que sufren baches en su carrera laboral. La solución que hemos acordado es plenamente satisfactoria y conseguimos mejorar la sostenibilidad del sistema.

¿Cómo ha conseguido que Bruselas aceptara el método de cálculo dual cuando exigía una ampliación de años?

Esta solución implica durante el periodo transitorio efectivamente un gasto mayor, que es moderado, y eso lo hemos compensado con ajustes adicionales en el mecanismo de equidad intergeneracional. Pero las conversaciones con la UE se han centrado en la arquitectura del sistema desde el punto de vista de la sostenibilidad y en que existan métricas y procedimientos que nos garanticen a todos que el sistema es robusto, sostenible y sólido en un horizonte que se extiende hasta 2050, que es cuando el sistema estará más tensionado.

¿Está dando Bruselas más margen de maniobra a los países para negociar la reforma de las pensiones al estar los parlamentos más fragmentados?

Creo que se da más margen a los países a definir sus propias sendas, que sean creíbles, pero que sean realistas. Y, al mismo tiempo, lo que hay que hacer es establecer mecanismos más explícitos de corrección en caso de desviaciones.

¿Considera entonces que esta reforma de las pensiones es la definitiva?

Por supuesto, esta reforma permanecerá en el tiempo. Esta reforma es más ambiciosa que las reformas anteriores y el sistema sale muy robusto y muy sólido.

¿Puede afirmar que las pensiones en España mantendrán en 2050 el actual nivel de generosidad?

En España este nivel es del 75% del último salario y es una exigencia del Pacto de Toledo que continúe siendo así. Las pensiones tienen que mantener su poder adquisitivo y, en la medida en la cual los salarios evolucionen manteniendo también el poder adquisitivo, sí se mantendrá este nivel.

-hora no se ha tocado la edad de jubilación, que es lo que ha hecho Francia. ¿Pero será necesario en el futuro retrasarla aunque sea solo un poco?

No, no, el sistema con todo lo que hay ahora es sostenible. España ha hecho reformas paramétricas hace ya tiempo que hacen que nuestro sistema sea muy sólido y muy sostenible. Perfectamente sostiene niveles de pensiones como los actuales mediante el robustecimiento del sistema por la vía de los ingresos y las medidas sobre incentivos positivos a la jubilación demorada y de desincentivos a la jubilación anticipada.

¿Entonces al menos hasta 2050 se mantendrá la actual edad de jubilación?

Los cálculos nos dicen que la edad legal de jubilación actual es absolutamente suficiente para mantener la sostenibilidad del sistema a corto, medio y largo plazo.

La Airef, sin embargo, no piensa lo mismo y su presidenta aseguró este viernes que para hacer sostenible el sistema o se retrasa más la edad de jubilación o se elevan el número de años para cobrar la pensión, como ha hecho Francia.

Hemos incluido una cláusula de cierre que dice que, en caso de que hubiera una desviación significativa respecto a la senda de sostenibilidad prevista, el Gobierno, junto con el diálogo social y el Pacto de Toledo, propondrá medidas para corregir dicha desviación. Creo que son esos los actores que deben decidir cuáles serían esas medidas y, en cualquier caso, como he dicho antes, nuestro nivel de gasto en pensiones es sostenible y no necesitamos modificar la edad legal de jubilación. En el caso de que los actores a los que les tocara tomar esas medidas no planteen ninguna, lo que sucedería es que subiría el mecanismo de equidad.

¿No tendrá que dedicar el Estado más dinero a las pensiones en detrimento de otras partidas?

No, en esta reforma no se contemplan contribuciones adicionales a las ya acordadas de los Presupuestos Generales del Estado de ingresos que no estén dentro del sistema de la Seguridad Social. No resultan necesarios. Con los niveles actuales de cotización, más estos elementos adicionales que hemos añadido, el sistema es sostenible y, por tanto, hay suficiencia y hay equilibrio financiero básicamente para los próximos 25 años.

El PP apunta que creando 1,8 millones de empleos se generarían 16.000 millones más en cotizaciones. ¿Lo ve factible?

Todos queremos que crezca mucho el empleo y, de hecho, lo está haciendo después de la reforma laboral, especialmente en este primer trimestre de 2023. Estamos viendo cifras récord de crecimiento del empleo. Pero decir que yo voy a crear 1,8 millones de empleos sin explicar cómo es poco útil desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y, por otro lado, la subida que se produce de cotizaciones sociales con esta reforma es absolutamente moderada y no pone en cuestión la competitividad de las empresas españolas. Es decir, no pone en peligro, en ningún caso, la creación de empleo.

Sabe que la crítica principal de los empresarios va por esa línea.

Tienen que poner números encima de la mesa que pongan de manifiesto eso y no los han puesto. Los niveles de competitividad de las empresas españolas son muy buenos en este momento y con esta subida se mantienen sustancialmente. Y yo no he visto ningún número que contradiga esto.

¿Espera tener en el Congreso un apoyo amplio?

Nuestra aspiración es tener máximo apoyo. Creo que hay una predisposición muy amplia para apoyar esta reforma.

JUBILACIÓN PARCIAL

Antes del 30 de junio ha prometido cambios en la jubilación parcial. ¿Se va a flexibilizar? Hay margen para hacer ajustes en la flexibilización de la jubilación parcial y vamos a ver qué resultados va dando el proyecto piloto que se ha puesto en marcha con los médicos y pediatras de Atención Primaria, que desde enero, después de la edad de jubilación, pueden compatibilizar su trabajo al 100% de jornada con el 75% de su pensión o, alternativamente, poder trabajar a media jornada y mantener también el 75% de su pensión y sus remuneraciones como médicos.

¿Se crearán nuevos incentivos?

Vamos a ver cómo funcionan estos incentivos. Nosotros en la primera etapa apostamos por ver cómo funciona la jubilación demorada y ahora yo creo que es el momento de ver también si hay que hacer ajustes en la jubilación parcial.

¿Permitirá a los médicos y enfermeras jubilarse a los 60 años sin merma en su pensión tal y como piden?

No, no está encima de la mesa.

¿Cómo se está comportando el mercado laboral en este 2023 ?

Se está comportando claramente por encima de las expectativas. Nuestra estimación es que tendremos en el primer trimestre unos 250.000 empleos más, con lo que probablemente sea el mejor trimestre de toda la serie histórica. El dato de marzo es absolutamente espectacular, cerca de 200.000 empleos en afiliación media, pero febrero ya fue un mes muy, muy bueno.

¿A favor de que se proporcione el dato mensual de los fijos discontinuos sin actividad?

Es un tema que está mirando el SEPE, pero ya tenemos distintas métricas para evaluar esto y la EPA desde luego las tiene. Lo que quiero aclarar es que es una estadística que no afecta a la afiliación. Los fijos discontinuos sólo aparecen como afiliados si están en alta, es decir, efectivamente trabajando.

¿Quiere decir que la estadística del SEPE no sirve tanto para medir la cantidad de parados que realmente hay, sino la EPA?

La EPA siempre ha sido la estadística en España de referencia para el paro. La del SEPE es un registro administrativo de las personas que están en ese momento.

La reforma laboral ha reducido a mínimos la temporalidad, pero no ha logrado rebajar la cantidad de bajas que se producen el último día de mes. ¿Nos hemos quedado cortos?

Es cierto que los descensos de afiliación del último día del mes no se han corregido tanto, pero lo que son contratos de un día o de dos días o de una semana, eso sí han bajado muchísimo.

Se avecinan en unos días cambios en el Gobierno. ¿Teme por su puesto?

Eso está en manos del presidente del Gobierno.

-¿Volvería a repetir como ministro?

De nuevo depende fundamentalmente del presidente del Gobierno, no de mí.