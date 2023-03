El no de Podemos a la reforma de la ley del 'sí es sí' aboca al Gobierno al cisma

reforma de la ley del 'solo sí es sí', el Gobierno parece abocado a partirse en dos en el Congreso. Ante la notoria falta de acuerdo, Podemos dejó claro este viernes que votará en contra de la proposición del PSOE que busca elevar las penas para los delitos sexuales en los que exista violencia o intimidación, algo descrito por el socio minoritario del Ejecutivo como "el regreso al Código Penal de La Manada". Si ambas formaciones no llegan a un acuerdo 'in extremis', los socialistas deberán valerse del PP y del PNV para continuar con su hoja de ruta, un escenario al que los morados asisten con la "máxima preocupación". "Nosotros votaremos en contra, pero no queremos que eso ocurra", aseveró su portavoz parlamentario, A cuatro días de que se vote la toma en consideración de la, el Gobierno parece abocado a partirse en dos en el Congreso. Ante la notoria falta de acuerdo,de la proposición del PSOE que busca elevar las penas para los delitos sexuales en los que exista violencia o intimidación, algo descrito por el socio minoritario del Ejecutivo como "el regreso al Código Penal de La Manada". Si ambas formaciones no llegan a un acuerdo 'in extremis', los socialistas deberán valerse del PP y del PNV para continuar con su hoja de ruta, un escenario al que los morados asisten con la "máxima preocupación". "Nosotros votaremos en contra, pero no queremos que eso ocurra", aseveró su portavoz parlamentario, Pablo Echenique

El debate tendrá lugar el martes, la víspera de la celebración del Día Internacional de la Mujer, una fecha muy simbólica para el movimiento feminista, y después de semanas de polémica entre los socios por las diferencias en torno a la reforma de la norma estrella de Igualdad, empañada tras las 721 rebajas de condenas y 74 excarcelaciones a delincuentes sexuales desde su entrada en vigor, según los datos que el jueves publicó el Consejo General del Poder Judicial.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la de Igualdad, Irene Montero, se afanaban hasta hace escasos días en tratar de convencer al PSOE para que volviera a la mesa de negociación. Un diálogo entre el ministerio de Igualdad y el de Justicia que dirige la socialista Pilar Llop forzado el pasado 8 de diciembre por orden del presidente del Gobierno. Un Pedro Sánchez convencido entonces, tras un mes defendiendo la ley pese a las atenuaciones de penas en cascada, de que había que "corregir" de forma inmediata "los efectos indeseados" de la norma. Ahora, las número uno y dos de Podemos empiezan a estudiar ya la estrategia para salvar el 'sí es sí' -es decir, la cuestión "central" del consentimiento- en el tiempo de descuento; es decir, durante la fase de enmiendas.

En ese estadio se encuentra también Ferraz, que pretendía cerrar lo antes posible la crisis interna y la social, derivada de la alarma por las rebajas de condenas y las excarcelaciones; máxime aún, si cabe, en un momento en el que su grupo parlamentario se ha visto salpicado por el 'caso Mediador'. La erosión que pueda ejercer sobre la frágil unidad del Gobierno la ruptura del martes es impredecible, por más que los dos socios se afanen en dar por salvaguardada su alianza. Este viernes, Sánchez, de viaje oficial en Finlandia para preparar la presidencia española de la UE, quiso anticipar el terreno restando importancia al trámite de la toma en consideración de la norma.

"En cualquier caso, el compromiso feminista del Gobierno es total. La hoja de servicios es evidente: ley del aborto, ley del 'solo sí es sí', ley trans o todas las medidas en beneficio de las mujeres", enfatizó el presidente para rebajar la tensión ante la posibilidad, cada vez más próxima, de su Gobierno partido en dos en el Congreso. Un escenario inédito: nunca antes una ley emanada del Consejo de Ministros había sido reformada en solitario por uno de los dos socios de la coalición. Y con el riesgo que el cambio avance de la mano del PP.

LOS MORADOS, ERC Y BILDU

El anuncio de Echenique fue, en ese sentido, de especial trascendencia, dado que hasta ahora Podemos no se había pronunciado sobre su voto y no descartaba la abstención para evitar una ruptura aún mayor. Fuentes del grupo parlamentario morado explican que la decisión todavía no está consensuada dentro de la coalición que representa Unidas Podemos, con IU o los comunes. Todas estas fuerzas debatirán la postura este lunes, aunque la formación de Belarra da por zanjado un voto en bloque para no ofrecer una imagen de cisma también en el espacio político morado, a tres meses del 28-M. También lo hará la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que aunque ha mantenido cierta equidistancia durante la crisis, ya dijo en su momento que acepta la posición mayoritaria entre los suyos.

La tercera postura en liza es la de los aliados del bloque de investidura, especialmente Esquerra y EH Bildu. Ambos partidos han mantenido contactos por separado con PSOE y Unidas Podemos. Pero no han variado su criterio, que pasa por que el Gobierno pacte la reforma "quirúrgica" de la ley porque no van a aceptar que esta no salga con el aval de Igualdad.