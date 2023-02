Gamarra dice que el Supremo "desmonta" la "gran mentira" de Sánchez con la malversación y la sedición

secretaria general del Cuca Gamarra, considera que el auto del gran mentira" del jefe del Ejecutivo, homologar la legislación española con la de otros países europeos. Tras acusarle de incumplir su responsabilidad de "proteger al Estado", ha afirmado que el alto tribunal ha realizado una "enmienda a la totalidad" a la justificación que ha realizado el Gobierno y le ha ofrecido los votos del PP para reponer la sedición. Ladel PP , considera que el auto del Tribunal Supremo "desmonta" la "" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez , al asegurar que se trataba decon la de otros países europeos. Tras acusarle de incumplir su responsabilidad de "proteger al Estado", ha afirmado que el alto tribunal ha realizado una "" a la justificación que ha realizado el Gobierno y le ha ofrecido los votos del PP para reponer la sedición.

Así se ha pronunciado un día después de que el Supremo haya condenado al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras por un delito de desobediencia en concurso real con otro de malversación en su versión agravada, manteniendo la pena de inhabilitación de 13 años, lo que supone que no podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031, después de revisar la sentencia del 'procés' al amparo de la reforma penal que eliminó la sedición y modificó la malversación.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha señalado que ese auto del Supremo confirma la tesis que lleva defendiendo el PP en los últimos meses: es una reforma penal que "desprotege al Estado".

"Era algo que negaba el presidente del Gobierno, que decía que lo que se estaba produciendo era una armonización. A estas alturas, nadie en este país cree en la armonización porque sabemos que se estaba produciendo una reforma penal la carta por exigencia de sus socios independentistas para que dejara de ser delito el que habían cometido y que están dispuestos a volver a cometer", ha enfatizado.

Gamarra ha afirmado que es el "momento de proteger al Estado" y volver a tipificar el delito de sedición en el Código Penal. Según ha dicho, el PP actúa desde "la responsabilidad" y ofrece sus votos al Gobierno para impulsar esa reforma penal para "proteger al Estado" que, a su juicio, es "lo que hacen los presidentes de Gobierno responsables".

"EL AUTO LO QUE HA HECHO ES DESNUDARLES"

La portavoz del Grupo Popular ha hecho hincapié en que el auto del Supremo "desmonta muchas cosas" al PSOE, como "la gran mentira" de Sánchez asegurando que se estaba produciendo la "armonización con el resto de las legislaciones europeas" o que incluso era una "transposición de directivas" europeas.

"Lo que ha hecho (el Supremo) ha sido desnudarles y ha dejado claro qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Y nunca un presidente del Gobierno incumple su responsabilidad de proteger al Estado, salvo Pedro Sánchez", ha aseverado.

La dirigente 'popular' ha subrayado que ese auto pone "blanco sobre negro" a la actuación del presidente del Gobierno, a quien, a su juicio, solo le ha guiado un interés por "proteger su Gobierno" para "seguir en La Moncloa". A su entender, para el jefe del Ejecutivo "no hay límites" y ahora los cargos socialistas asumen el fallo "sin rubor".

Gamarra ha resaltado que Sánchez "nunca ha admitido" que estaba dejando fuera del Código Penal un delito pero ahora el Supremo le hace una "enmienda a la totalidad a la modificación y justificación que, engañando a los españoles, Pedro Sánchez ha estado manteniendo".

"Desde el PP no cuestionamos las resoluciones del Tribunal Supremo, sino que las respetamos. No atacamos la separación de poderes, sino que la defendemos. Y no lamentamos que el Estado de Derecho funcione, sino que nos felicitamos por ello", ha proclamado.