Un perro logra sobrevivir 16 días enriscado en la Montaña Central Leonesa

'Thor' es un perro cruce de varias razas que ha logrado sobrevivir tras permanecer enriscado durante 16 días en un paraje de difícil acceso a más de 1.600 metros de altura, entre los valles de Valverde y Cualmarce (Torrestío), en la Montaña Central Leonesa, y que ya se encuentra de regreso en casa con sus dueños tras un complicado rescate.

La dueña de 'Thor', Katerin Álvarez, ha relatado a EFE que el pasado 22 de enero salió en compañía del perro y unos amigos a dar un paseo por el monte y en un momento determinado el animal se despistó tras perseguir a unos rebecos a los que había avistado.

Aunque estuvieron varias horas tratando de localizarlo por el paraje en que se le perdió la pista, no hallaron ningún indicio de su paradero por lo que dieron al perro por perdido y se temieron lo peor.

Transcurridos 16 días y cuando su dueña ya daba el perro por muerto, Enrique Gárate, un guía de montaña gallego que realizaba en solitario una ruta de montaña por la zona, escuchó unos aullidos y en un primer momento pensó que se trataba de un montañero herido.

"Al acercase comprobó que se trataba de un perro, y como no llevaba material para rescatarlo del lugar bajó al pueblo y dio avisó en el bar, donde yo ya había informado de su desaparición por si alguien lo encontraba", ha señalado la joven, que vive por la zona ya que tiene un albergue en Torrebarrio, en el municipio de San Emiliano.

El guía de montaña se puso en contacto con la dueña del perro y le explicó con la ayuda de un mapa donde se encontraba exactamente el animal y al día siguiente se organizó una expedición para su rescate, que culminó el 5 de febrero.

"No estaba muy lejos del pueblo, pero se encontraba en una repisa que le impedía abandonar el lugar; no sabemos cuántos días pasó en ese lugar, si los 16 días que estuvo perdido o menos", ha explicado Katerin Álvarez, que considera que por el lugar en el que fue hallado "Thor" "había tratado de volver a casa hasta que se quedó enriscado y no pudo seguir camino".

Y añade: "Aunque había perdido algunos kilos se encontraba bien y se ha recuperado rápidamente, por lo que los más probable es que no estuviera la mayor parte del tiempo vagando por estos parajes".

Katerin Álvarez cree que no comió nada durante esos 16 días y que consiguió sobrevivir gracias a que días después de su desaparición nevó, lo que facilitó que no se deshidratase.

"Estoy feliz de tener de nuevo a 'Thor' y más si cabe cuando pensé que había muerto y ya no lo volvería a ver más", zanja.