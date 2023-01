Podemos urge al PSOE a pactar cambios en la ley 'del solo sí es sí' para proteger el Gobierno

y están dispuestos a hacer algunos cambios en la escala de penas "para proteger el Gobierno de coalición", pero no aceptarán volver a la ley anterior, como creen que plantean sus socios. Podemos ha emplazado al PSOE a llegar a un acuerdo para pactar los retoques a la ley del solo sí es síy están"para proteger el Gobierno de coalición", pero, como creen que plantean sus socios.

Así lo ha advertido en rueda de prensa en el Congreso el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ante el enésimo choque entre los morados y el PSOE, esta vez a cuenta de la revisión a la baja de algunas sentencias a agresores sexuales que el PSOE quiere enmendar, con o sin ellos, para evitar que le pase factura en este año electoral.

Según Echenique, por Podemos no está en riesgo el Ejecutivo de coalición, pero ha puesto la pelota en el tejado de los socialistas la responsabilidad del futuro de esa unidad y, por eso, se avienen a introducir algunos cambios, aunque no compartan la idea de hacerlo porque, entre otras cosas, no tendrá efectos retroactivos sobre su aplicación.

Podemos está hablando con otros de los socios habituales del Gobierno para ver qué piensan de la propuesta que ha planteado el PSOE, insistiendo en que "es mentira" que la ley de Irene Montero baje penas porque lo que hace es subirlas, han señalado fuentes parlamentarias.

Y lo que ha dejado claro es que no van a apoyar la propuesta del Ministerio de Justicia, si es esa la que finalmente se plasma en la proposición del ley anunciada por el PSOE, porque prevé eliminar "el consentimiento", el núcleo de la ley, y eso supone volver a la legislación anterior que permitió sentencias como la de la Manada, ha asegurado Echenique.

Según ha dicho, Igualdad lleva negociando con el PSOE desde el puente de la Constitución y ha puesto sobre la mesa tres propuestas distintas para la modificación de la escala penológica, pero han sido los socialistas, ha señalado, quienes se han descolgado con esta proposición de manera unilateral y por sorpresa.

Echenique ha rechazado de plano el planteamiento de Justicia que supone, desde su punto de vista, una vuelta al modelo anterior en el que se diferenciaba entre abuso y agresión. "Lo que hace Justicia es cambiar de nombre al abuso, que lo llama agresión sin violencia e intimidación, mientras que a la agresión la llama agresión con violencia e intimidación".

El efecto material -destacan desde Podemos- es que la víctima tendrá que probar que ha habido violencia e intimidación, lo que desemboca en un "calvario probatorio" para estas mujeres.

Y ha asegurado que, aunque el PSOE diga que con la propuesta de Justicia se protege el consentimiento, esta afirmación es para la formación morada "retórica". "Por mucho que alguien diga que se protege el consentimiento, si eso no está recogido en el texto que se presenta, no se está protegiendo el consentimiento".