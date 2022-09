España registra 7.122 casos de viruela del mono, 21 de ellos en Navarra

En España se han notificado un total de 7.122 casos confirmados de viruela del mono, 39 casos más que los registrados en el ultimo informe del pasado martes, según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), a día 23 de septiembre.

Navarra 21 y La Rioja 6. El último informe publicado por el Ministerio de Sanidad , muestra que 2.463 casos se han registrado en la Comunidad de Madrid y 2.136 en Cataluña. Les sigue Andalucía donde ya se han detectado 854 casos, Comunidad Valenciana 510, País Vasco 231, Baleares 205, Canarias 168, Galicia 121, Castilla y León 80, Aragón 74, Murcia 67, Castilla-La Mancha 62, Asturias 58, Cantabria 34, Extremadura 32,y La Rioja 6.

De los casos notificados en SiViES, un total de 6.974 son hombres y 148 son mujeres. La edad oscila entre 7 meses y 88 años, con una mediana de edad de 37 años. Los casos con información clínica, presentaron principalmente exantema anogenital (63%), fiebre (57,1%), exantema en otras localizaciones (no anogenital ni oral-bucal) (55,8%) y linfadenopatías (52,4%).

Un total de 496 casos de los 5.449 con información (9,1%) presentaron complicaciones a lo largo de su proceso clínico. Las más frecuentes fueron las úlceras bucales y las infecciones bacterianas secundarias. Asimismo, de los 6.373 casos con información disponible, 226 casos fueron hospitalizados (3,6%). Dos de los casos han fallecido a causa de meningoencefalitis y una persona con infección concomitante con monkeypox ha fallecido por otras causas..

En cuanto al mecanismo de transmisión más probable, de los 4.634 casos con información disponible, en el 92,9% fue por contacto estrecho en el contexto de una relación sexual y en el 7,1% por contactoestrecho no sexual. Dos casos están asociados a exposición ocupacional en el ámbito sanitario. En los 2.488 casos restantes, la información está pendiente, no se especifica o no está disponible.

En relación a la asistencia a eventos multitudinarios, de los 5.628 casos con información en esta variable, 959 acudieron a algún evento en las fechas previas al inicio de síntomas.