El Gobierno acusa a Feijóo de mentir sobre el CGPJ y de actuar como Trump

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant , ha acusado este viernes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , de mentir sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de comportarse como "un político a la altura de Trump" y de los "continuos ataques a la democracia" de este.

En declaraciones a los medios de comunicación en Valencia, la ministra ha exigido en nombre del Gobierno al líder del PP que "no mienta" y que actúe como una persona "honesta, con la que poder tener una relación institucional basada en el respeto" y en algo "tan fundamental como es la verdad y la honestidad".

Asimismo, le ha instado a que saque a España del "incumplimiento de la Constitución y de la desobediencia", y ha alertado de que no se puede "normalizar la mentira" en una situación que afecta a la democracia y a la justicia de la ciudadanía.

Morant le ha recordado a Feijóo que "las mentiras tienen las patas muy cortas" y ha considerado que se ha mostrado como una persona que "miente", no solo al Gobierno sino a toda la ciudadanía, tras haber negado que conociera un acuerdo de la anterior dirección del PP con el Ejecutivo para la renovación del CGPJ.

"Ha sido su propio partido quien ha desmentido a Feijóo y por tanto quien lo ha situado en la mentira", ha aseverado la ministra valenciana, quien ha considerado que esta es "una situación de extrema gravedad " y no solo para el PP, que a su juicio ha evidenciado que es "un gallinero".

"La situación de extrema gravedad es que un político mienta, que mienta descaradamente, que se convierta en un político que no es de fiar, que no es un interlocutor válido ni para el Gobierno ni para la ciudadanía", ha reprochado la ministra, para quien no se puede "normalizar" que los políticos "mientan de esta manera tan descarada".

Además, ha opinado que "lo más grave es el motivo de la mentira", que según ha dicho es que Feijóo quiere "mantenerse en la rebeldía y en la desobediencia" frente a lo que mandata la Constitución con respecto a la renovación del CGPJ y, por tanto, "quiere mantener secuestrada a la justicia" española.

Morant ha lamentado que Feijóo, aparte de "desobedecer sus obligaciones como líder de la oposición", quiera el secuestro de un derecho fundamental, como es el derecho a la justicia de la ciudadanía, una justicia que tiene que cumplir los acuerdos democráticos y la Constitución, y de esta forma mantener a España en "una anomalía democrática".

"Nunca en la historia de nuestro país había ocurrido lo que está ocurriendo ahora", ha indicado la ministra, quien ha añadido que, frente a la "imagen de moderado" que Feijóo quiere "vender", se está mostrando como un político "a la altura de Trump", de forma que los "continuos ataques a la democracia" del norteamericano tienen en España con "reflejo" con el líder popular.

Para Morant, cabe hacer una "reflexión profunda" sobre qué se espera de los políticos españoles, pues es "inaceptable e inasumible" en un país democrático que los políticos "mientan" y que además lo hagan para "seguir secuestrando la justicia y por tanto paralizar la democracia" de este país.