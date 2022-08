Las comunidades del PP se dan tiempo para recurrir el plan de ahorro energético

recurrir el plan de ahorro energético, otras comunidades gobernadas por el PP han señalado este martes que se dan un tiempo para comprobar si el decreto del Gobierno invade sus competencias y en consecuencia deciden también impugnarlo. Después de que Madrid anunciara su intención deotras comunidades gobernadas por el PP han señalado este martes que se dan un tiempo para comprobar si el decreto del Gobierno invade sus competencias y en consecuencia deciden también impugnarlo.

La Junta de Andalucía ha puesto plazo a ese tiempo: tres meses en los que sus servicios jurídicos estudiarán la norma antes de decidir la presentación o no de un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque mientras tanto cumplirá el decreto.

Por su parte, la Xunta de Galicia, a través de su vicepresidente primero, Francisco Conde, ha avanzado que recurrirá el decreto de ahorro energético si la asesoría jurídica autonómica concluye que realmente existe una invasión de competencias.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha advertido de que el recurso de anticonstitucionalidad será una realidad si el Gobierno sigue en la "unilateralidad" y no presenta una justificación técnica que lo respalde, aunque antes quiere explorar todas las vías, entre ellas una reunión de presidentes autonómicos.

Mientras, la Comunidad de Madrid, que se califica como "la única capital europea" que tendrá que apagar los escaparates a las 22:00 horas, ha encontrado ya "al menos diez puntos inconstitucionales" en la norma del Gobierno.

Entre estos figuran la ausencia del "carácter básico" alegado por el Estado para "invadir competencias", el "choque" con la normativa por la pandemia que establece la necesidad de ventilación de los locales, la colisión del horario de apagado de escaparates con la ley madrileña que permite abrir los comercios las 24 horas y la "defectuosa configuración del régimen sancionador" del decreto.

Al mismo tiempo, el PP ha anunciado este martes la solicitud al Gobierno de todos los informes que han dado lugar a la aprobación del real decreto ley de ahorro energético.

El portavoz adjunto y coordinador de Economía del PP, Jaime de Olano, ha subrayado que, a la espera de recibir esa documentación, "el PP cumple siempre la ley", aunque "cada comunidad autónoma decidirá qué medidas va a tomar".

Sobre el cumplimiento de la norma se ha pronunciado también este martes la ministra de Justicia, Pilar Llop, que se ha mostrado "segura" de que ninguna comunidad autónoma va a incumplir el decreto de ahorro energético, aunque ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ponga orden en su partido ante las "declaraciones ambivalentes" de algunos de sus dirigentes.

Llop ha dicho que no está preocupada por la posible presentación de recursos, puesto que "el Gobierno entiende que no es inconstitucional porque en ningún caso se invaden competencias", pero sí ha pedido "un acuerdo político para que se pueda ratificar en el Congreso de los diputados".

En defensa también del decreto, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado que el decreto "no afecta a nuestro modo de vida", por lo que ha pedido "solidaridad" a los ciudadanos, y ha subrayado que "las medidas que se adoptan son de puro sentido común".

Bolaños ha destacado que "el decreto está en vigor" a pesar de que "lamentablemente algunos partidos se están acostumbrados a no cumplir la ley y la constitución", en referencia al aviso de algunas comunidades autónomas para no cumplir el decreto.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha precisado que no se impondrán multas "inmediatamente" a aquellos espacios públicos que no cumplan las medidas de ahorro energético, y ha dicho que habrá que "dar un margen" a los propietarios para que sigan la normativa.

No obstante, "si pasan los días y eso no está ocurriendo, o si mañana hay un problema serio porque en algún sitio no se aplica masivamente ninguna medida", el Ejecutivo contactará "inmediatamente" con la comunidad autónoma en cuestión sin esperar "meses ni semanas".