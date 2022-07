Sánchez se opone a "imposiciones" de Bruselas de reducir el consumo de gas

"No podemos aceptar imposiciones sin debate", ha dicho Sánchez ante el Comité Federal del PSOE, que este sábado ratifica los cambios en la estructura del partido y en el grupo parlamentario del Congreso y tras incidir en que ante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania "Bruselas no tiene en cuenta la situación de partida de cada estado miembro".

En este sentido, Sánchez ha recordado que España trabaja solidariamente con la Unión Europea compartiendo infraestructura de regasificación y enviando gas y electricidad y se ha opuesto a la propuesta de la Comisión Europea para que todos los países de la UE reduzcan voluntariamente un 15 % su consumo de gas.

"Defenderemos nuestros intereses frente a soluciones impuestas que no son eficaces y estoy convencido de que habrá un acuerdo equilibrado y europeísta en los próximos días", ha dejado claro.

Sánchez comparte el principio de solidaridad de la UE pero no decisiones impuestas y sin debate al tiempo que también ha negado que la energía nuclear sea la solución a los problemas energéticos en España y ha instado a avanzar en una transición ecológica verde y justa.

"Ni un paso atrás en la transición ecológica", ha dicho tras lamentar las muertes que han provocado las olas de calor que afectan a España y dar las condolencias a todas las víctimas que están causando los incendios.

Sánchez ha instado a mejorar las condiciones laborales de las clases trabajadores más desfavorecidas, que son las que se ven más afectadas por el cambio climático y ha dicho que el PSOE siempre elige "proteger a la clase trabajadora".

El presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a "no perder tiempo" para luchar contra el cambio climático ya que la emergencia climática se acelera y no hay excusa para apartar la transición ecológica: "Es ahora o nunca".

"Gobernar es remangarse y afrontar los problemas y no es cruzarse de brazos...La inacción es el error seguro y ese error la familia social no lo va a cometer", ha puntualizado tras insistir en que "nunca me vais a ver ponerme de perfil", sino "dando la cara, aportando soluciones".

Sánchez ha reiterado que su Gobierno no dará "ni un paso atrás" con la transición ecológica y que trabajará con determinación.

"No vamos a caer en viejos trampantojos como la vuelta a la energía nuclear", ha incidido.