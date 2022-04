Mañueco agradece el respaldo de Feijóo, ausente en su toma de posesión

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado este martes, en su discurso de toma de posesión como jefe del Ejecutivo conjunto de PP y Vox, su agradecimiento al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su respaldo "siempre", tanto político como personal, que se ha acrecentado desde que el gallego asumió las riendas del PP este mismo mes.

"Ya le he trasladado al presidente Feijóo mi agradecimiento por su respaldo, que siempre he tenido, en lo político y en lo personal, desde hace muchos años pero especialmente desde que es presidente del partido", ha aseverado en concreto Fernández Mañueco en su discurso de toma de posesión ante 250 invitados, entre los que no se encontraba el presidente nacional del PP.

Mañueco ha agradecido la presencia de la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, y de la portavoz del PP en el Congreso y secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. "Gracias por estar aquí, representando el apoyo de la Dirección Nacional del Partido Popular, acompañada de otros cargos del partido, como el portavoz del Senado, Javier Maroto, y distintos presidentes autonómicos del partido", ha expresado en concreto.

El nuevo presidente de la Junta de Castilla y León se ha dirigido expresamente al partido con el que compartirá responsabilidades de Gobierno durante los próximos cuatro años, Vox, con su presidente, Santiago Abascal , a la cabeza, con una mención a "Juan" --García-Gallardo--, desde mañana vicepresidente del Gobierno de coalición.

Y ha hecho extensivo sus agradecimientos a todos los que le han acompañado en este caso, como la ministra de Educación, Pilar Alegría, ante la que ha reafirmado que el de Castilla y León será "siempre" un gobierno leal con el de España en todo lo que beneficie a la nación y para garantizar su integridad, a la vez que exigente en la defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma.

Entre los asistentes a la toma de posesión se encontraba también el anterior expresidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, a quien ha agradecido su "confianza, consejos y ejemplo político y de gestión".

"Me distingues con tu cariño", ha aseverado para dirigirse después a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la única presidenta con gestión que ha acudido al acto de toma de posesión, a la que ha agradecido su apoyo.

"Nos unen afectos personales y objetivos políticos y sé que cuento contigo en esta nueva andadura. Vamos a estrechar lazos y colaborar en objetivos comunes con la mayor intensidad posible", ha aseverado ante la presidenta madrileña.

Fernández Mañueco ha dedicado también un breve agradecimiento a sus predecesores como presidentes de la Junta de Castilla y León, Jesús Posada, por su legado y ejemplo; Juan José Lucas, cuya mano, según ha explicado, ha guiado en toda su trayectoria política, y Juan Vicente Herrera: "A tu lado crecí en mi vida política y llevo conmigo tus enseñanzas en el trabajo diario por esta Comunidad", ha afirmado.

En clave personal, ha tenido palabras de agradecimiento emocionado a su mujer y a sus dos hijas, presentes en el hemiciclo, por su "constante apoyo" y a las que ha pedido "una vez más, que renueven su paciencia y su comprensión", y se ha dirigido también a sus padres y familia por haberle hecho crecer "en un ambiente de valores" que le han definido como persona y le han guiado a lo largo de toda su vida.

"A todos los amigos que me han ayudado y me han ofrecido generosidad, comprensión, palabras de aliento y mano tendida en los momentos difíciles. Gracias por haber estado siempre ahí. A mis compañeros de partido, que siempre han confiado en mí", ha concluido.