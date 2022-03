Ayuso cree que marean el contrato de su hermano "de ventanilla en ventanilla"

no le preocupa la resolución de Fiscalía Europea sobre el contrato de emergencia de la empresa Priviet Sportive, relacionada con su hermano, porque cree que es un tema que seguirá yendo “de ventanilla en ventanilla hasta que alguien deje de marear” sobre esta cuestión, que para Díaz Ayuso es “un asunto que no tiene más”. Así se ha expresado Díaz Ayuso en declaraciones a los medios durante una visita a la antigua presa de La Alberca en la localidad de Cenicientos que ha sido restaurada medioambiental y paisajísticamente por el Canal de Isabel II con una inversión de 523.000 euros. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha dicho quesobre el, porque cree que es un tema que seguirá yendosobre esta cuestión, que para Díaz Ayuso es “un asunto que no tiene más”. Así se ha expresado Díaz Ayuso en declaraciones a los medios durante unaen la localidad de Cenicientos que ha sido restaurada medioambiental y paisajísticamente por el Canal de Isabel II con una inversión de 523.000 euros.

La Fiscalía Europea ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción la investigación abierta por el contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid (CAM) por el que el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso habría cobrado 55.000 euros. Al ser preguntada por si le preocupa que mañana haya una junta de fiscales después de que la Fiscalía Europea haya abierto diligencias de investigación por este contrato, la presidenta madrileña ha insistido en que cree que “no hay nada distinto” a lo que se ha archivado hasta ahora. En este sentido, la actuación de la Fiscalía Europea supone para ella “tirar algo donde no hay absolutamente nada, como lo ha dicho el fiscal anticorrupción, ha dicho la Cámara de Cuentas, la comisión de vigilancia de las contrataciones y los funcionarios independientes que forman parte del servicio de intervención de la Comunidad”. “Eso podrá moverse de ventanilla en ventanilla cada vez que se cierra porque no hay nada y buscan una nueva para seguir mareando el tema” ha añadido Díaz Ayuso apuntando que solamente le importa ir a lugares como Cenicientos -que visita hoy- “para hablar de lo que le importa a los ciudadanos y no despistarme”, ha zanjado. En cuanto a las medidas que propone el Gobierno Central para paliar la crisis energética, la presidenta autonómica ha dicho que “todas las medidas que no sean encaminadas a bajar drásticamente los impuestos no van a servir” y cree que son “apaños” que no ayudan a las familias españolas que “seguirán pagando un alto coste por la luz y los carburantes”. Por ello, Díaz Ayuso ha insistido en que “hay que bajar drásticamente los impuestos como han hecho el resto de los países de nuestro entorno y ya dejarnos de parches”.