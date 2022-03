La pastilla contra el covid llega a España: a quién se dirige y cómo conseguirla

este lunes llegarán las 11.900 primeras dosis de las ministra de Sanidad, Tras una espera de casi dos meses,de las 344.000 que ha adquirido nuestro país . Así lo ha adelantado la Carolina Darias , tras la firma del acuerdo con el director general de Pfizer en España, Sergio Rodríguez. El objetivo es que este primer trimestre lleguen a España 50.000 tratamientos.

A QUIÉN SE DIRIGE

No se trata de un tratamiento de uso universal. Se empleará en aquellas personas que cuentan con factores de riesgo pero que no están cursando la enfermedad de forma grave. Es importante que estas pastillas sean recetadas dentro de los cinco primeros días del inicio de los síntomas, antes de que la infección vaya a mayores. Si la enfermedad adquiere sintomatología grave, el uso de Paxlovid no está recomendado.

Pero sí está demostrado que el uso en el momento adecuado de este antiviral de Pfizer reduce un 89% las hospitalizaciones y muertes por infección de coronavirus. Esto supondrá una importante reducción de la presión hospitalaria, ya que se trata de un medicamento de consumo oral que puede realizarse sin dificultades desde casa.

700 euros por las 30 pastillas que forma en tratamiento completo de cinco días. El costo de este medicamento para el sistema de salud es elevado, ya que rondará losque forma en tratamiento completo de

CÓMO CONSEGUIRLA

La Comisión Permanente de Farmacia, órgano de cogobernanza del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en el ámbito de la política farmacéutica, ha acordado que la indicación y prescripción se realizará por el profesional médico que efectúe el diagnóstico, tanto del ámbito de la Atención Primaria como Especializada.

Hay que tener en cuenta que la velocidad en el diagnóstico es fundamental para la correcta administración de este fármaco, por lo que se espera que la prescripción del medicamento sea lo más inmediata posible, en la primera consulta médica, aunque las comunidades autónomas tiene potestad para decidir de qué forma se va a dispensar Paloxvid y establecer sus propios protocolos.