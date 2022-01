Luis Planas califica "bastante desafortunadas" las declaraciones de Alberto Garzón

"bastante desafortunadas" las declaraciones del ministro de Consumo,exportación de productos cárnicos españoles de peor calidad procedentes de explotaciones de ganadería intensiva, al tiempo que ha asegurado no haber hablado con él tras esta polémica. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha calificado delas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico 'The Guardian' en las que apunta a laprocedentes de explotaciones de ganadería intensiva, al tiempo que ha asegurado no haber hablado con él tras esta polémica.

"No hemos hablado en los últimos días. Soy el ministro de Alimentación, si alguien habla de alimentación lo normal es que me llame", ha afirmado Planas en unas declaraciones antes de la celebración del Consejo de Ministros.

El titular de Agricultura ha lamentado que, en un tema de su competencia, no haya habido "la comunicación previa que es siempre de rigor". "Cuando yo tengo algún tema que toca otro ministerio, normalmente nos llamamos y decimos lo que se va mencionar y cómo", ha explicado Planas.

Asimismo, el titular de Agricultura ha expresado su preocuopación por la confusión entre la ganadería intensiva y extensiva y el conflicto entre las dos.

"Aqui no hay conflicto, hay diversidad, y España es un país que es una potencia agroalimentaria y ganadera a nivel internacional, somos el cuarto exportador de la Unión Europea y el cuarto del mundo y, por tanto, tenemos una diversidad de producción que es absolutamente normal", ha señalado Planas, quien ha añadido que "nadie duda de la calidad ni de la seguridad de los productos agroalimentarios españoles", al tiempo ha mostrado su "reconocimiento, respeto y apoyo" al sector.

"Esta polémica es lamentable, porque pone en tela de juicio la actividad honrada de ganaderos y agricultores", ha subrayado el ministro de Agricultura, quien ha eludido contestar a la pregunta sobre si Garzón es la persona más indicada para desempeñar el puesto de ministro de Consumo.

"A mí como ministro de Agricultura todo este ruido me molesta, porque creo que nuestros ganaderos se sienten molestos con ser el foco de atención y con una puesta en tela de juicio que en absoluto merecen", ha añadido Planas.

Asimismo, el titular de Agricultura ha afirmado que la "manipulación" de las declaraciones "desafortunadas" de Garzón es lo que "crea todo este ruido en los últimos días". "No nos equivoquemos, esto es campaña electoral en Castilla y León, el PP ha tomado ese tema como una bandera y yo lo lamento, porque dice que va a defender los intereses de los ganaderos y como se defienden es trabajando por ellos, con hechos y realidades", ha subrayado.

Planas ha destacado que el sector agroalimentario es uno de los pilares de la economía española y, por tanto, ha criticado "que se ponga la duda sobre la calidad y la seguridad de los productos agroalimentarios españoles", porque sólo incide negativamente en el sector.

"Mi preocupación es que con toda esta polémica política lo que estamos creando es un aura de duda sobre un sector que está trabajando muy bien y que tiene retos formidables de cara al futuro", ha subrayado.

"INTERCAMBIO DE PALABRAS" TRAS FINALIZAR EL CONSEJO

Tras la reunión del Consejo de Ministros, en declaraciones al programa 'Al rojo vivo' de La Sexta, Planas no ha desvelado el contenido de dicha reunión, si bien ha asegurado haber mantenido una conversación "privada" con Garzón en la que le ha expuesto su punto de vista.

"Es una conversación privada y soy muy respetuoso con las conversaciones privadas. Ha sido una conversación normal entre colegas de Gobierno, yo le he expuesto mi punto de vista y él el suyo. Hemos intercambiado unas palabras a la conclusión del Consejo y le he dicho lo mismo que ahora", ha afirmado Planas.

El ministro de Agricultura ha insistido en que "evidentemente" la confusión surgida a raíz de las declaraciones de Garzón ha sido aprovechada por el PP que, en su opinión, "intenta sacar partido y, en el contexto de la campaña de Castilla y León, hacer un tema de algo que es una declaración, que, sinceramente, si no fuera por las elecciones probablemente no hubiera tenido ningún recorrido".

Asimismo, Planas ha afirmado que desconocía las declaraciones que el ministro de Consumo iba a realizar al diario británico. "Había hablado con él sobre otro tema, la verdad es que me sorprendieron porque no se corresponden con la realidad del propio Gobierno. Han sido desafortunadas, porque ni él mismo era consciente del eco que podría haber", ha afirmado.

Preguntado sobre la posible existencia de maltrato animal en las explotaciones españolas, el ministro ha admitido que "sí puede haber habido algún caso" que ha sido atajado "desde el punto de vista legal": "Pero de ahí a generalizar una imagen en la cual en España el bienestar animal no se respetaría, no es cierto, estamos cumpliendo las normas europeas sobre la materia".

Posteriormente, el titular de Agricultura ha reiterado en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE, que las palabras de Garzón al diario británico 'The Guardian' han sido "desafortunadas". "Han dado lugar a equívocos y a una polémica que nos podíamos haber ahorrado por respeto a agricultores y ganaderos que es a los que hay que reconocer su buen trabajo. Hay que controlar las palabras que se utilizan y me preocupa que se ponga en tela de juicio al sector ganadero", ha señalado.

"En esta polémica hay muchas palabras, conceptos que no son exactos y lo básico tiene que ser la defensa del sector. No se puede confundir la ganadería intensiva con las macrogranjas o decir que la carne es de una calidad inferior. España no solo consume carne sino que la exporta y mucho, 12.200 millones de euros, por lo que uno de cada cinco euros que se exporta son productos cárnicos, nos lo compran porque son de buena calidad, están a buen precio y son seguros", ha recalcado.

De esta forma, el ministro de Agricultura ha vuelto a reconocer que ha hablado con Garzón, al que ha visto en la reunión del Consejo de Ministros y del que ha eludido pronunciarse sobre el trabajo que realiza al frente de la cartera de Consumo. "Yo revelo mi parte de la conversación, la suya la dejo en la privacidad. Yo no juzgo el trabajo de los demás, ya tengo suficiente con hacerlo yo mismo bien", ha señalado.

Planas ha reconocido que "hay política" en este tema, que se ha recuperado por la campaña electoral en Castilla y León. "Hay política en este tema, soy consciente de ello, pero mi labor es velar por el medio rural, que es lo que hago", ha recalcado.