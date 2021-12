Rajoy defiende a su cúpula en Interior y niega toda relación con Villarejo

José Manuel Villarejo, cuya credibilidad ha cuestionado, y ha defendido la inocencia de su cúpula en Interior, procesada por la operación Kitchen, hasta que no haya una sentencia firme que diga lo contrario. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado cualquier tipo de relación con el excomisariocuya credibilidad ha cuestionado, y ha defendido la inocencia de su cúpula en Interior, procesada por la, hasta que no haya una sentencia firme que diga lo contrario.

Rajoy ha sido el último de los 37 comparecientes citados en la comisión parlamentaria puesta en marcha hace nueve meses para tratar de depurar las responsabilidades políticas en la trama parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas presuntamente urdida en 2013 por el Ministerio del Interior para hacerse con documentos comprometedores para el partido, un caso que investiga la Audiencia Nacional.

Arropado por la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y por otra decena de representantes del partido como Ana Pastor o Jaime de Olano, el expresidente del Gobierno no ha defraudado y ha cumplido en el Congreso con la promesa de que iba a responder a las preguntas de todos los diputados.

No tenía "ninguna gana" de venir a la comisión y "prefería estar tomando un café", pero durante más de dos horas y media, Rajoy se ha dedicado a asegurar que ni sabía nada de la supuesta operación Kitchen ni nadie le habló de ella, tampoco su número dos, la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal.

Por eso, se ha afanado en defender la presunción de inocencia del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez, procesados por estos hechos.

"El juez de instrucción cumple una determinada función en el proceso (...). La presunción de inocencia es un derecho. Creo que debería ser más prudente en imputar a la gente actividades delictivas (...) La presunción de inocencia se mantiene hasta que la resolución judicial sea firme ", ha dicho en varias ocasiones el expresidente, que ha tildado de "magnífica" su opinión sobre los dos exdirigentes de Interior.

"No creo que hayan montado ningún dispositivo", le ha contestado al portavoz del PSOE Felipe Sicilia con quien ha tenido un tenso cara a cara y ante quien ha negado que el PP haya tenido una contabilidad paralela, algo que ha sido cuestionado por varios diputados.

BÁRCENAS Y VILLAREJO DICEN LO QUE QUIEREN Y TIENEN DERECHO A MENTIR

Del extesorero del PP y, sobre todo, del excomisario José Manuel Villarejo han versado muchas cuestiones, si bien Rajoy ha subrayado desde el inicio que no conocía al polémico expolicía.

"No conozco al señor Villarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. No me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca; no me consta que me haya enviado ningún mensaje y jamás en mi vida le he enviado un mensaje", ha asegurado Rajoy.

Poco después, ha señalado que el móvil que el excomisario le atribuyó se publicó y lo podían tener "un mínimo de 500 personas". "Le insisto, jamás he mandando a este señor un mensaje ni he tenido contacto ni directa ni indirectamente", ha subrayado.

A juicio de Rajoy, las acusaciones de Villarejo y Bárcenas se enmarcan en el derecho de su defensa y, por tanto, "señalan a quien les conviene". "No les doy credibilidad", ha defendido, porque como "tienen problemas serios" en los tribunales "tienen derecho a mentir y dicen lo que quieren".

Por eso, no ha dudado casi al final de su comparecencia en reprochar a los diputados su "afán" en usar a Villarejo como "argumento de autoridad".

"SI NO VAN A CREERME, ¿A QUÉ ME TRAEN AQUÍ?"

Ante los recelos de algunos diputados de que Rajoy no fuera informado del espionaje, el expresidente ha llegado a espetar: "Tengo que decir la verdad y si no van a creerme a qué me traen aquí".

No ha sido la única píldora que ha lanzado a los diputados a quienes hasta les ha dado un consejo "de cara al futuro" para que obliguen a demostrar en comisiones de investigación parlamentarias la inocencia de exresponsables políticos.

"Aquí hay mucha gente que ha venido a plasmar sus prejuicios y a acusar con medias verdades o con medias mentiras. La gente tiene derechos", ha lamentado Rajoy que ha ironizado sobre apodos que se le han atribuido como 'El Barbas' o 'El Asturiano': "No me genera ningún problema, como si me dicen 'El Chino'.

"TRAS 40 AÑOS EN LA VIDA PÚBLICA, MEREZCO UN RESPETO"

Con estas palabras se ha dirigido el expresidente al diputado de ERC Gabriel Rufián , a quien ha acusado de insultarle y ser a la vez "fiscal, policía, juez instructor y tribunal sentenciador", y a quien ha recordado que nunca ha necesitado tener abogado porque en 40 años como político no ha sido imputado, juzgado o sentenciado.

"Usted ha dicho que yo miento y yo no miento, con lo cual el que miente es usted", ha espetado Rajoy al diputado, quien, pese a las advertencias de la presidenta de la comisión, se ha levantado para entregar una copia de la sentencia del caso Gürtel al compareciente.

En respuesta, Rajoy ha anunciado que le daría su nuevo libro, al que ha aludido en muchas ocasiones, y más tarde le ha recomendado que "no se dé por aludido porque se vive más feliz".

"No estamos en El Hormiguero", le ha recriminado en varias ocasiones Rufián que le ha llegado a acusar directamente de "mentir" y "cachondearse" de la comisión, acusaciones de las que se ha defendido el expresidente: "Usted ha venido como yo ya me temía a reafirmar sus prejuicios (...) Hoy ha hecho el ridículo".