Un milagro como una catedral

En el pueblecito de, en invierno solo quedan los fantasmas. Ellos no pasan frío, ni necesitan aposento en las viejas casas de este pueblo burgalés, la mayoría en ruinas. Solo se mantienen en pie cuatro o cinco, las únicas que vuelven a la vida en verano. Y sin embargo, la sangría demográfica no ha frenado las ganas de los ex vecinos de recuperar su pequeña joya de la corona,, un templo conen sus muros que reina en el llano de Villadiego. Se trata de un sobrio ejemplo de la transición del románico al gótico y fue la primera en introducir este estilo en Burgos , inspirando a las llamadas iglesias fernandinas andaluzas de Córdoba y Sevilla. Levantada en un pueblo por el que una vez corrieron niños, voceaban las mujeres sus productos en el mercado y los hombres araban los campos, este tesoro de la segunda mitad del siglo XIII ha sido el silencioso testigo de una despoblación rural que ha dejado el pueblo con la demografía a cero. Pero su monumentalno pasa desapercibido para quienes transitan por la zona. Hace cosa de diez años, unos cuantos enamorados de la iglesia ya salvaron de la ruina la fachada, pero ahora es el interior el que se cae a pedazos. Por eso la, conformada por antiguos habitantes de la localidad y visitantes, ha abierto un proyecto de micromecenazgo para restaurar por dentro el monumento, que fue declarado Bien de Iy que no cuenta con ningún elemento decorativo -todos trasladados a un museo de Burgos en los años 70- para preservarlos de los rapiñadores. Quieren intervenir en el coro, muy atacado por la carcoma y al que le faltan partes enteras de su balaustrada, y en las paredes y capiteles, y así no perder un templo "tan singular e imponente". Hasta 2010, tanto el rosetón como los ventanales carecían de protección alguna, provocando que permanecieran "décadas" soportando las inclemencias del tiempo.