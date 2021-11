Pasar de curso dejará de depender solo del número de materias suspensas

La repetición de curso será un medida muy excepcional para pasar de curso en las distintas etapas de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP y la decisión dejará de estar condicionada por el número de materias superadas y recaerá enteramente sobre el equipo docente.

Consejo de Ministros, en cuya rueda de prensa posterior, la ministra de Educación y Formación Profesional,"una mayor motivación" entre el alumnado para que superen con éxito las distintas etapas educativas. Así lo regula el real decreto de Evaluación, Promoción y Titulación aprobado este martes en el, en cuya rueda de prensa posterior, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha subrayado que con la evaluación continua hay que detectar las dificultades de aprendizaje y lograrentre el alumnado para que superen con éxito las distintas etapas educativas.

Tras señalar que los cambios entrarán en vigor en el curso 21-22, Alegría ha recordado que esta normativa no hace más que desarrollar la Lomloe (Ley Celaá), aprobada en diciembre de 2020, y ha rechazado las críticas respecto a que se esté atacando valores como los del esfuerzo y el mérito.

"Intentamos promover un esfuerzo basado en la motivación no en el castigo" para que los alumnos alcancen el "mejor aprendizaje posible", ha enfatizado la ministra.

Además, ha dicho, se trata de atender las necesidades específicas de cada alumno, detectar las dificultades y prestar apoyo al estudiante, y "confiar más" en los docentes que son los que mejor conocen la adquisición de competencias de sus alumnos.

El objetivo del decreto es promover una evolución positiva del alumnado, especialmente en la educación obligatoria, favoreciendo que los escolares pasen por estas etapas con la mayor garantía de aprendizaje y manteniendo sus expectativas de lograr una formación tan avanzada como sea posible.

Al respecto, Alegría ha considerado muy preocupante que el 30 % de los alumnos menores de 15 años han repetido al menos una vez de curso y que las tasas de abandono del país se sitúen en un 16 %.

EDUCACIÓN PRIMARIA: LA EVALUACIÓN SERÁ CONTINUA Y GLOBAL

Las decisiones sobre la promoción serán adoptadas por los equipos docentes, que actuarán de manera colegiada. Se someterá a su consideración únicamente al acabar los cursos de segundo, cuarto y sexto, siendo ésta automática en el resto de cursos de la etapa.

Será completamente excepcional la repetición de curso, que se contemplará únicamente tras haber agotado el resto de medidas y cuando se estime que esta medida es la más adecuada para favorecer el desarrollo del alumno.

ESO: SE PRIMARÁN LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS FIJADAS

Cada materia se evaluará de manera diferenciada, pero los equipos docentes deberán primar la consecución por el alumno de los objetivos y competencias fijadas.

Las decisiones sobre promoción dejan de estar condicionadas por el número de materias superadas y pasan a recaer enteramente sobre el equipo docente.

Los docentes valorarán que las materias no superadas por el alumno le permiten seguir con éxito el curso siguiente y estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.

La repetición se considera una medida absolutamente excepcional que solo se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo.

El alumno podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.

La decisión sobre la titulación recae también totalmente sobre el equipo docente, sin que pueda quedar condicionada por el número o la naturaleza de las materias no superadas.

Se primará la adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa como criterio fundamental para la concesión del título.

Se suprimen las convocatorias extraordinarias de junio y/o septiembre para terminar con la incongruencia de resolver un proceso de nueve meses de trabajo en una prueba única.

CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

La evaluación del proceso de aprendizaje será igualmente continua, formativa e integradora.

Quienes superen todos los módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesional Básica obtendrán el título de Graduado en ESO.

BACHILLERATO

La evaluación deberá ser continua y diferenciada por materias y el profesorado de cada materia decidirá si el alumno ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias

La promoción de 1º a 2º exigirá que el estudiante tenga un máximo de dos materias no superadas. Para facilitar la promoción se permitirá que el alumnado que lo precise pueda presentarse a una convocatoria extraordinaria en estas materias.

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de esta etapa.

De manera extraordinaria se prevé la posibilidad de obtener el título con una materia no superada, siempre que así lo acuerde el equipo docente y se cumplan además los siguientes requisitos:

Se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título.

No se haya producido una inasistencia continuada y no justificada.

El alumno se haya presentado a todas las pruebas y realizado todas las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.

Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco.

FORMACIÓN PROFESIONAL

A expensas de la nueva regulación que haya de hacerse de estas enseñanzas tras la tramitación de la nueva Ley, la evaluación del alumnado en los ciclos formativos se realizará por módulos profesionales.

La superación de un ciclo formativo de grado medio, grado superior o curso de especialización requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen.