Sanidad descarta la retirada de las mascarillas en interiores a corto plazo

El Ministerio de Sanidad todavía no se plantea la eliminación de la obligación de mascarillas en espacios interiores, aunque Carolina Darias dio a entender este viernes que no, no obstante, evitó expresamente dar una fecha y llamó a la tranquilidad a pesar de la mejora evidente de las cifras de la pandemia y de que España volvió ayer al 'riesgo bajo' tras caer la incidencia acumulada de 50 casos por cada 100.000 habitantes después de 14 meses.