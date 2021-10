Volcán de La Palma: ¿Volverá a construirse sobre el terreno arrasado?

La actividad volcánica en Cumbre Vieja –cuya erupción continúa desde el 19 de septiembre– fue la causante de otros dos fenómenos similares el pasado siglo. Entre ellos, la erupción del Teneguía, en 1971, que originó 200 hectáreas de nuevo terreno para la isla de La Palma.

Hoy, con la lava ya en el mar, la catástrofe natural ha dejado tras de sí más de mil construcciones dañadas en una superficie de unas 300 Ha. Aunque todavía está en el aire cuándo y cómo terminará el evento, hay cuestiones muy relevantes que ya se están abordando, como el régimen de propiedad y la recalificación de terrenos, el realojamiento de las personas cuyas viviendas han sido arrasadas por la corriente de lava o el nuevo paisaje que ha generado la erupción.

¿VOLVERÁ A CONSTRUIRSE SOBRE EL TERRENO?

A tenor del régimen de propiedad, el terreno que la lava del volcán gane al mar será de forma automática dominio público marítimo terrestre . Mientras tanto, las propiedades sepultadas en tierra firme por la colada magmática seguirán siendo privadas. No obstante, los dueños ya no podrán volver a construir en ellas, a no ser que se modifique el patrimonio geológico o histórico.