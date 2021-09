Certificado de antecedentes penales: qué es y cómo solicitarlo online

El certificado de antecedentes penales es un documento de la Administración emitida por el Ministerio de Justicia. En dicho documento se acredita la situación penal de la persona solicitante, es decir, si ha sido o no condenado a una sentencia por un delito cometido. Además, si en algún momento ha sido condenado, figuran también los siguientes datos: si se le ha privado de libertad, si ha cumplido o no la condena, y si es así, el régimen de libertad que dispone.

En el certificado de antecedentes pensales solo pueden aparecer las condenas firmes, es decir, aquellas contra las que no cabe recurso alguno. El informe recoge únicamente los delitos cometidos, no las faltas, ya que éstas no computan como antecedentes penales. Toda esta información está centralizada en el Registro Central de Penados.

Este documento es necesario para, por ejemplo, solicitar la nacionalidad española, para opositar, o para evitar problemas al renovar tu tarjeta de residencia. Para trabajar con menores, en España se solicita el certificado de delitos de naturaleza sexual.

El certificado de antecedentes penales se puede solicitar de manera presencial en las oficinas de la administración asignadas para ello, por correo postal, o a través de Internet.

Tramitación de manera presencial en Navarra

En Navarra, expide este certificado de manera presencial la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Navarra, que está situada en la planta baja de la calle Virgen del Puy número 1. Su horario de atención al público es de 9 a 14 horas y hacen falta los siguientes documentos para su expedición:

- Impreso de certificado de penales facilitado por la unidad tramitadora.

- DNI, carné de conducir, pasaporte o tarjeta de residencia, en vigor del solicitante.

El representante del titular, presentando: autorización original o fotocopia compulsada expresa del titular, DNI del titular o fotocopia compulsada del mismo, DNI del representante original o fotocopia compulsada, en vigor.

- Justificante de ingreso de la tasa correspondiente.

El certificado se entrega en el acto.

Para tramitar el documento online

El certificado de antecedentes penales se puede solicitar también de manera telemática a través de la sede eléctronica del Ministerio de Justicia.

Hay que disponer de certificado digital, DNI electrónico o clave de acceso. La solicitud del certificado implica el pago de las tasas a través de la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria y la descarga del certificado no es inmediata, sino que puede demorarse entre 24 h y tres días hábiles. Facilitando una dirección de email, el Ministerio de Justicia informa al ciudadano del momento en que la descarga electrónica de su certificado está disponible.

Las tasas para cursar la tramitación son 3,82 €.