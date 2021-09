Jorge Javier Vázquez no se muerde la lengua y habla de todos sus compañeros de 'Sálvame'

'Sálvame' vive unos días difíciles debido a su caída de audiencia. Su presentador, Jorge Javier Vázquez, ha ofrecido a la revista 'Lecturas' una entrevista en la que ha hablado de todos sus compañeros: Rafa Mora, Laura, Fa, Carlota Corredera, Rocío Carrasco, Chelo, Gema López, Antonio David Flores, Kiko Matamoros, Belén Esteban, Anabel Pantoja, Rosa Benito, Miguel Frigenti o Antonio Montero. vive unos días difíciles debido a su caída de audiencia. Su presentador,, ha ofrecido a la revista 'Lecturas' una entrevista en la que ha hablado de todos sus compañeros: Rafa Mora, Laura, Fa, Carlota Corredera, Rocío Carrasco, Chelo, Gema López, Antonio David Flores, Kiko Matamoros, Belén Esteban, Anabel Pantoja, Rosa Benito, Miguel Frigenti o Antonio Montero.

Esto es lo que ha dicho sobre alguno de ellos:

Antonio David Flores. "No me gustaría entrevistarlo porque creo que estaría haciendo algo que no es correcto".

Belén Esteban. "Cuando ves sus apariciones en su época complicada te quedas enganchado. Era imposible mantener ese nivel".

Anabel Pantoja. "Hay que estar preparados para que se haga un 'Novia a la fuga'. Fabula mucho con los sueños, pero cuando la realidad se acerca es de las que se ponen nerviosísimas".

Chelo. "Vale mucho por lo que calla, pero tampoco sé si tanto".