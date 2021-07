Bárcenas al juez Pedraz: "Conseguir que te reciba un ministro no es sencillo, vale dinero en cualquier sitio"

dinámica de donaciones de empresarios a la 'caja b' del partido que investiga esta sede judicial. "Conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Eso vale dinero en cualquier sitio". El extesorero del PP Luis Bárcenas , definió el pasado 16 de julio ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de "concepto de relaciones públicas" laa la 'caja b' del partido que investiga esta sede judicial. "Conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Eso vale dinero en cualquier sitio".

En el audio de las grabaciones realizadas en el marco de la causa sobre la presunta caja en negro del PP, al que ha tenido acceso Europa Press, Bárcenas se explaya sobre esta cuestión a preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane.

"No sé si en el mundo del lobby en otros países donde está admitido legalmente, cómo funcionan las cosas, pero puede ser algo parecido a lo que hacíamos nosotros. Al final, en ese mundo, conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Simplificando, y aunque no fuera nuestro planteamiento, eso vale dinero en cualquier sitio", afirma.

Bárcenas manifestó durante esta comparecencia, que realizó estando de permiso penitenciario, que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos 'populares', entre los que ha mencionado a Francisco Álvarez Cascos, trataban con donantes de la 'caja b' sobre adjudicaciones públicas.

De este modo, se ratificaba en lo que ya expuso en su última confesión, plasmada en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero, donde dijo que algunas donaciones eran finalistas.