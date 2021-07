"La salida de Abalos no es lo habitual pero respeto las razones personales"

secretario de Organización en sustitución de El navarro Santos Cerdán (Milagro, 1969) es el nuevo hombre fuerte del socialismo español como José Luis Abalos . "El PSOE gana frescura", asegura, convencido de que la legislatura se va a completar por la capacidad de Pedro Sánchez de trenzar acuerdos "con luces largas".

¿Cuál es reto inmediato como nuevo secretario de Organización del PSOE?

Evidentemente, preparar el 40 Congreso de octubre.

Sorprende que haya salido José Luis Abalos de la Secretaría de Organización a solo tres meses del Congreso...

No es lo habitual, pero soy una persona que respeta profundamente las decisiones personales. Le agradezco su trabajo, le considero un amigo, he estado hablando con él y no tenemos ningún problema, para que nadie especule con el cambio. Le deseo lo mejor en lo que le toque ahora.

Parece que ha sido bien acogida en el PSOE la salida de Iván Redondo de Moncloa. Incluso se habla de cierta euforia en algún sector del partido. ¿La comparte?

No, no la comparto, lo que sí siente la militancia del PSOE es que se ha ganado frescura con gente joven, con alcaldesas que están en primera línea con los vecinos. El cambio en su conjunto, no uno en particular.

No me gusta personalizar en nadie. A Iván Redondo le agradezco los servicios que ha prestado. Y ahora estamos también encantados de tener a Oscar López en esa labor.

¿Cómo ha sido su relación con Iván Redondo?

Yo he tenido una buena relación con Iván Redondo. Muy buena.

¿Gana el 'socialismo de proximidad'?

El PSOE siempre quiere estar cerca de los ciudadanos, gana juventud y gana impulso. Nos quedan dos años y medio para un proceso largo de elecciones autonómicas, municipales y generales.

El PSOE está bajo en los sondeos, con el PP por delante.

Depende qué sondeos.

¿Pero las elecciones en Madrid no han encendido las luces rojas en el PSOE?

No es comparable lo que ha pasado en Madrid con el resto de España, España no es Madrid. Se han dado unas circunstancias excepcionales. En plena pandemia, se premiaba la libertad mal entendida que expresaba Ayuso y entiendo que había también un hartazgo que todos estamos sufriendo.

La derecha supo aprovechar este momento bajo de la ciudadanía para intentar revitalizar su voto. Se movieron mejor que nosotros.

¿Al PSOE le faltó quizá olfato?

No es cuestión de olfato, teníamos a un candidato, Angel Gabilondo, al que siempre le hemos querido mucho. La campaña fue la que fue, en el momento en el que era, y difícilmente se repetirá.

Pero al PSOE se le plantea un problema con los jóvenes y las clases medias. En Madrid se ha visto con claridad.

El PSOE lleva mucho tiempo trabajando con la gente joven y las clases medias. Le recuerdo que antes de las elecciones de Madrid se celebraron las de Cataluña, donde fuimos la primera fuerza política, y nos votó mucha gente, sobre todo mujeres y jóvenes.

Se pagó el desgaste final de la gestión de la pandemia.

Sin duda, una crisis social, sanitaria y económica como la vivida, la mayor de los últimos 100 años, es evidente que cierto desgaste hay, pero lo estamos supliendo. Hemos cargado las pilas para pararlo. Estamos en un momento de futuro, de transformación, de impulso de los fondos europeos. Estamos en una posición privilegiada para recuperarnos.

Pero la quinta ola de la covid, entre los jóvenes sobre todo, pueden descolocar esos planes.

Los puede retrasar un poco pero no los descoloca. Los planes están ahí: la modernización de la economía, el reto verde, el digital. Todo está en marcha. La quinta ola afecta a los jóvenes y demuestra que la vacuna está funcionando, la gente mayor está vacunada y no hay problemas de contagios entre mayores. Hay que seguir con este proceso de vacunación, que está siendo un éxito: somos el país que más vacunados llevamos. Vamos en la buena línea a pesar del boicot de la derecha y de una oposición desnortada.

Pero las elecciones de Madrid se provocaron por un intento de moción de censura en Murcia. ¿Asume su responsabilidad por intentar mover esa pieza? ¿Se arrepiente?

Nunca. Solo me arrepiento de dar la palabra según a quienes y que luego no cumplan. El PSOE decidió ir a una moción de censura con el apoyo firmado de los seis diputados de Ciudadanos. A partir de ahí habrá que preguntar qué es lo que ha pasado para incumplirlo. Eso desencandenó las elecciones en Madrid, aunque las ganas de Ayuso eran continuas para eso y aprovechó el momento.

¿No volvería a confiar en Ciudadanos?

Es que no sé si queda Ciudadanos ya...

¿El PP ha fagocitado ese espacio?

Sí, el voto de Ciudadanos es mayoritariamente de centro-derecha y ha ido a recolocarsde en su ámbito natural.

Pero el PSOE también intentó coquetear con ese espacio y no lo ha conseguido...

Bueno, no me atrevería a decir que todo Cs ha ido a ese espacio.

Estoy convencido de que muchos votantes de Ciudadanos seguro que están pensando en votarnos.

¿Piensa que la concesión de los indultos va a tener un coste en parte del electorado socialista?

Creo que no porque el Partido Socialista siempre ha demostrado en los tiempos difíciles tener luces largas, y el tiempo nos suele dar la razón. Y en este caso estamos tratando de llevar a la política un conflicto para encauzarlo y solucionarlo. Llevamos 10 años de gobiernos del PP con una política de confrontación pura y dura, y eso no nos llevaba a buen puerto. Lo hemos visto en Cataluña. El PSC ha sido primera fuerza.

Sánchez ha fichado como ministra de Política Territorial a una estrecha colaboradora de Emiliano García-Page, que ha sido muy crítico con los indultos...

Bueno, pero no es un movimiento pensando en los indultos. Es una lectura errónea, la clave pasaba por renovar generacionalmente el Gobierno.

Afortunadamente, el PSOE está cohesionado. Hay alguna nota discordante, siempre la hay. No es un partido en el que la militancia tenga que decir amén. Se debate y el apoyo al presidente es altísimo.

¿Qué recorrido tiene la mesa de diálogo para Cataluña teniendo en cuenta que los dos pilares de la estrategia de Aragonés son amnistía y autodeterminación?

¡Pues mire que no hay tema para hablar! Todas las cuestiones sociales y económicas... es lo que la gran mayoría quiere. Dentro del marco autonómico se puede hablar del Estatut y de muchas cosas, pero la línea roja del PSOE es la autodeterminación.

¿Cree usted en la España plurinacional?

Sí. España no es monolítica ni de pensamiento único. Soy de una tierra como Navarra, ¡fíjese si hay diferencias dentro de mi tierra!, la más plural.

¿Se llegará hasta el final de la legislatura?

Fíjese si hay recorrido que Casado está continuamente pidiendo elecciones y no acierta nunca.

Pero los aliados presionan...

Todo el mundo presiona. Pero es que el Parlamento viene de parlamentar, de hablar. Soy muy dialogante, igual que mi partido.