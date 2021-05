Actualizada 14/05/2021 a las 12:34

Tras más de un año del estallido de la pandemia, la mascarilla se ha convertido en “una parte más de nuestro cuerpo”. Es una medida útil para combatir el coronavirus y su uso es obligatorio en España prácticamente desde el principio de la crisis sanitaria. En cambio, ha surgido el debate de si podría cesar su empleo durante el verano.

Estados Unidos ha sido el primero en dar un paso al frente en este sentido y ha anunciado este jueves que las personas completamente vacunadas contra la COVID-19 pueden omitir el uso de la mascarilla y el distanciamiento social tanto en interiores como exteriores. El país norteamericano plantea algunas excepciones, como que las mascarillas serán obligatorias en viajes transfronterizos, y ha advertido de que debido a que la evolución de la pandemia de coronavirus es impredecible, está la posibilidad de revocar estas recomendaciones.

Más de 117,6 millones de estadounidenses han sido inoculados hasta ahora. Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia del mundo, ha contabilizado hasta el momento más de 32,8 millones de contagios, incluidas más de 583.000 víctimas mortales a causa de la enfermedad.

En cambio, en España todavía el Gobierno no ha fijado posiciones en este sentido. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha defendido que el proceso de vacunación en España va muy bien, pero el futuro no solo lo determina la vacunación. De ahí que haya avisado de que dejar de usar la mascarilla supondrá "dar un paso atrás", hasta que al menos no haya más de un 70 por ciento población vacunada. Se estima que la inmunidad de rebaño se alcance en agosto.

Sanidad ha eliminado al menos la obligatoriedad de las mascarillas en espacios abiertos como las playas, piscinas o en los espacios acuáticos. La mascarilla sí sigue siendo obligatoria durante los paseos por la orilla.

Asimismo, el borrador remitido por los Ministerios de Sanidad y Educación a las autonomías apuesta por dejar casi intactos los actuales protocolos anticovid en los centros escolares. En particular reitera la obligatoriedad de llevar mascarilla por encima de los seis años, por de pronto.

Por el contrario, Alberto Núñez Feijoó, presidente de la Xunta de Galicia, se muestra partidario de eliminar su uso con la llegada del verano. “Si todos seguimos durante las próximas seis, ocho semanas, con la prudencia que aconseja la situación estoy convencido de que allá por el mes de julio, agosto, empezaremos otra vez a poner cara a todas las personas que vemos por la calle", vaticina.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar