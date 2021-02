ERC no renuncia a su Govern catalán a 4 y pide levantar los vetos

Actualizada 22/02/2021 a las 18:08

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado este lunes que no renuncia todavía a su propuesta de Govern amplio que aúna a republicanos, Junts, CUP y 'comuns', y ha pedido a estos partidos levantar los vetos cruzados que hay entre las formaciones: "No lo damos aún por imposible".

"No renunciamos a hacer posible este acuerdo porque creemos que esto es lo que nos está pidiendo la gente. Los que el primer día ya dicen que no es posible, nosotros no lo creemos ni lo compartimos. Tenemos una oportunidad histórica, la tenemos que aprovechar", ha defendido en rueda de prensa telemática.

ERC quiere hacer un gobierno amplio junto a Junts, CUP y En Comú, pero la formación de Laura Borràs solo quiere a independentistas, por lo que descarta a los 'comuns', mientras que el partido de Jéssica Albiach rechaza contar con Junts, y la CUP ve "lejos" la posibilidad de entrar en el Govern.

Vilalta ha hecho estas declaraciones antes de que este mismo lunes ERC se reúna con los comuns en su primer encuentro para abordar la formación de gobierno, sobre la que el portavoz de los comuns, Joan Mena, ya ha avisado de que contar con Junts es "incompatible" con un gobierno de izquierdas.

La portavoz republicana ha sostenido que "ahora es el momento de pensar en grande, de poner la responsabilidad por delante y que todo el mundo abandone los vetos", por lo que no ha concretado si están dispuestos a dejar de lado a Junts del próximo Ejecutivo.

Considera que Cataluña necesita un gobierno fuerte y estable que afronte los tres principales retos que tiene: "un rescate social de forma inmediata", la reconstrucción tras la pandemia y avanzar hacia la independencia, basándose en las demandas de autodeterminación y amnistía, y ha defendido que esto solo será posible con un Govern que dé cuatro años de estabilidad.

Para ella, tanto ERC, como Junts, la CUP y los comuns comparten "el proyecto o parte del proyecto" y las prioridades que necesita la sociedad catalana, de manera que les pide responsabilidad, no malgastar la oportunidad que les han brindado las urnas y ponerse de acuerdo en un Govern liderado por los republicanos.

"LA SINTONÍA ES POSITIVA"

Sobre las primeras reuniones -ya se ha reunido con la CUP y con Junts-, Vilalta ha asegurado que han sido contactos positivos: "Hemos podido compartir el análisis, la necesidad de entendernos y la oportunidad histórica de abrir una nueva etapa y de poder construir respuestas a las necesidades de la gente. La sintonía es positiva".

Ha insistido en que la voluntad de ERC es alcanzar un acuerdo lo más pronto posible y ha señalado que el objetivo es tener un "acuerdo global" sobre el Parlament, el Govern y las políticas que se impulsarán antes del 12 de marzo, cuando se constituye la Cámara catalana y se elige al presidente y la Mesa del Parlament, pero ha rechazado detallar cuando cree que lograrán un pacto.

REFORMA DEL MODELO POLICIAL

Al ser preguntada si es partidaria de incluir en las negociaciones de investidura el debate sobre reformar el modelo policial, la dirigente de ERC ha contestado que abogan por repensar el modelo de seguridad en el marco más adecuado, que "probablemente" es el Parlament, pero que esto no excluye que se hable en las negociaciones.

"Hay que abordar el modelo de seguridad de nuestro país y buscaremos la manera de hacerlo mejor. Creemos que en el ámbito parlamentario es el mejor entorno, el mejor contexto", y ha señalado que las cuestiones más inmediatas que se puedan resolver en la negociación de la formación de gobierno se abordarán ahí para buscar las mejores soluciones.