Estas son las restricciones en cada comunidad autónoma, actualizadas

Actualizada 25/01/2021 a las 08:15

El avance de la pandemia de coronavirus en España ha obligado a las comunidades autónomas a aumentar las restricciones para controlar la expansión del virus, que acumula ya una incidencia superior a los 800 casos por cada 100.000 habitantes y 2,5 millones de contagios.

Este es el mapa de las restricciones en cada comunidad autónoma:



ANDALUCÍA

Ha acordado el cierre perimetral de 396 municipios, entre ellos todas las capitales de provincia menos Sevilla y pide a los andaluces que "de forma solidaria y voluntaria" se queden en su casa a partir de las ocho de la tarde.



ARAGÓN

Confinamiento perimetral de las tres capitales de provincia y de seis municipios de más de 10.000 habitantes, adelanto del toque de queda a las 22 horas, restricción de las reuniones a cuatro personas y adelanto a las 18 horas el cierre de todos los establecimientos comerciales no esenciales de viernes a domingo, hasta el 15 de febrero.



ASTURIAS

El 36 % de los asturianos está confinado en sus municipios de residencia. Además se cierran los centros comerciales -salvo los establecimientos de actividades esenciales- y los locales de hostelería sólo podrán atender en terrazas. Gijón y Mieres están cerrados perimetralmente, con lo que casi siete de cada diez habitantes de la comunidad autónoma ya estarán afectados por los confinamientos municipales.



BALEARES

Cierre perimetral de la isla de Ibiza hasta el próximo día 30 de enero. Están prohibidas en Mallorca e Ibiza las reuniones sociales y familiares entre personas no convivientes y se ha decretado el cierre de bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios hasta el 30 de enero.



CANARIAS

En Gran Canaria el toque de queda está fijado para las 22 horas, las reuniones de ciudadanos solo pueden ser de convivientes (con un máximo de 4 personas en restauración), la hostelería solo puede atender en las terrazas y los gimnasios cierran.

En Lanzarote y la Graciosa, en nivel 4, todas las actividades económicas no esenciales cerrarán a las 18 horas.



CANTABRIA

Cierre del interior de los locales de hostelería y los establecimientos comerciales de más de 400 metros cuadrados y suspendidos los actos de más de 300 personas.

Cierre perimetral de la comunidad y toque de queda entre las 22 horas y las seis de la mañana. Un tercio de aforo en cines, teatros, museos, bibliotecas, monumentos y prohibición de actividades en parques y playas desde las 20 a las 8 horas.



CASTILLA LA MANCHA

Toque de queda entre las 22 y las 7 horas. Cierre perimetral todos los municipios así como de toda la hostelería y las grandes superficies, excepto aquellas tiendas que vendan productos esenciales.



CASTILLA Y LEÓN

De forma unilateral ha adelantado a las 20 horas el toque de queda (medida recurrida por el Ejecutivo ante el Supremo), cierre perimetral por provincias y limitación de las reuniones a cuatro personas no convivientes.

Los centros culturales están cerrados y la agenda institucional suspendida, incluido el Consejo de Gobierno que será telemático.



CATALUÑA

Ha ampliado las restricciones hasta el 7 de febrero y los centros comerciales, los gimnasios y las tiendas de más de 400 metros cuadrados continuarán cerrados. Limitados los horarios y aforos del sector de la restauración, que sólo podrá servir presencialmente desayunos y comidas, mientras el toque de queda nocturno seguirá siendo entre las 22 y las 6 horas.



COMUNIDAD VALENCIANA

Desde este lunes se limitan las reuniones a los convivientes en el espacio privado y a dos personas que pueden ser de dos núcleos de convivencia distintos en el espacio público.

Se prorroga del confinamiento perimetral de la Comunitat Valenciana, y el de las ciudades de más de 50.000 habitantes durante los fines de semana y festivos, que afectará a 15 ciudades, entre ellas Valencia, Alicante y Castellón.



COMUNIDAD DE MADRID

Adelanta el toque de queda a las 22 horas y el cierre de la hostelería y establecimientos no esenciales a las 21 horas, y prohíbe las reuniones de no convivientes en domicilios.

Además, las mesas en hostelería y restauración estarán limitadas a un máximo de cuatro personas, tanto en el interior como en terrazas o espacios al aire libre.



EXTREMADURA

Prohíbe la movilidad intermunicipal en todas las localidades y amplía el cierre de la hostelería y comercio no esencial a los municipios de más de 3.000 habitantes.



GALICIA

Toque de queda a las 22 horas y cierre perimetral de un total de 63 municipios, incluidas las siete principales ciudades.

La Xunta tiene previsto anunciar este lunes nuevas medidas, que afectarían de modo especial a la hostelería, a la práctica del deporte y a la movilidad municipal.



MURCIA

Prohibidas las reuniones de personas no convivientes, excepto por razones laborales o para la actividad lectiva en los centros educativos. Tampoco permite el uso compartido de vehículos particulares por parte de personas no convivientes.



NAVARRA

Cierre del interior de los establecimientos hosteleros, que podrán servir en las terrazas en la totalidad de su aforo pero cerrarán a las 21 horas.

Las reuniones en el ámbito privado se reducen a la unidad convivencial, mientras que el toque de queda se mantiene a partir de las 23 horas y también persiste el cierre perimetral de la comunidad.



PAÍS VASCO

Confinados todos los municipios desde este lunes, mientras que los encuentros sociales quedan reducidos a un máximo de cuatro personas.

Limitación de la movilidad nocturna entre las 22 y las 6 horas. Las actividades comerciales y culturales mantienen su cierre a las 21 horas y los establecimientos hosteleros a las 20.

Este lunes el Gobierno Vasco actualiza la lista de localidades que deberán cerrar su hostelería a partir del martes al superar los 500 casos de covid por 100.000 habitantes en 14 días.



LA RIOJA

Mantiene cerrada toda su actividad no esencial hasta el próximo 23 de febrero y ha prohibido las reuniones grupales que no formen una unidad de convivencia.



CEUTA

El cierre en establecimientos de restauración y hostelería será a las 22 horas y decreta el uso obligatorio de la mascarilla para mayores de 6 años. Cierre perimetral hasta el 31 de enero y limitación de la movilidad nocturna entre las 22 y las 6 horas.



MELILLA

Cierre perimetral y los grupos limitados a un máximo de cuatro personas, con un toque de queda entre las 22 y las 6 horas.