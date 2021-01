La justicia se inclina por mantener el 14-F para evitar la inestabilidad institucional en Cataluña

Actualizada 23/01/2021 a las 06:00

Los partidos del arco parlamentario catalán tienen asumido que las elecciones autonómicas se celebrarán el próximo 14 de febrero. Sin descartar, eso sí, sorpresas de última hora. Ultiman la maquinaria electoral para tenerlo todo a punto el viernes de la semana que viene en el inicio de la campaña electoral.

Se ponen a punto, más aún después de conocer las razones por las cuales el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido mantener en suspenso el decreto aprobado por el Govern catalán que anulaba la convocatoria del 14-F y aplazaba la fecha de los comicios. A día de hoy, y a la espera de que haya una resolución definitiva, el Alto Tribunal catalán se inclina por mantener las elecciones catalanas en la fecha inicialmente prevista en contra del criterio del Govern. A su juicio, se ha de "valorar" que hay un "interés público muy intenso en la celebración de las elecciones suspendidas", porque si tuvieran lugar el 30 de mayo, como pretende el Ejecutivo catalán, se abriría un "periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas".

Se trata de evitar la inestabilidad institucional, según los magistrados del TSJC, que rechazan además los argumentos sanitarios que esgrime el Gobierno catalán para justificar el aplazamiento. "Las medidas sanitarias actuales no limitan desplazamientos para actividades no esenciales", señalan los jueces. Y es que el Govern lanza, en ocasiones, mensajes contradictorios en esta cuestión. Porque sostiene, por un lado, que celebrar las elecciones el 14-F implica un riesgo inasumible y, por otro, mantiene que votar y ser miembro de la mesa será más seguro que ir al supermercado. En sus alegaciones, de hecho, el Govern pone como ejemplo el incremento de contagios tras las elecciones de EE UU. Sin embargo, el TSJC deja una puerta abierta para la suspensión de la fecha inicial, aunque traslada la patata caliente al Gobierno central, que es quien podría decidir un confinamiento domiciliario o cambios en el actual estado de alarma, que ahora no permite aplazar elecciones, recalca. La justicia no descarta que esos cambios sustanciales puedan darse de aquí al 14 de febrero, "tanto en las normas reguladoras del estado de alarma como en el ámbito sanitario, derivados de la evolución negativa de la epidemia, lo que podría justificar otra decisión de las autoridades competentes adoptada conforme a derecho", según los jueces. Desde el independentismo presionaron este viernes al ministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, a que mueva ficha en este sentido.

La decisión del tribunal no implica que obligue a votar "irreversiblemente" ese día, "ni es el tribunal quien ha fijado esta fecha", recuerdan los magistrados, que dejan claro que el Gobierno catalán puede aprobar un nuevo decreto en cualquier momento para fijar una nueva fecha electoral. Algunos partidos presionan al Ejecutivo para que lo haga, lo que daría un vuelco al proceso judicial. El Govern sopesaba este viernes convocar a la mesa de partidos sobre las elecciones para los próximos días.

El TSJC adoptó la decisión de suspender cautelarmente el decreto de aplazamiento del Govern por mayoría, pero no por unanimidad, ya que uno de los siete magistrados se posicionó en contra de mantener el 14-F de forma provisional. A su juicio, una baja participación podría deslegitimar el resultado, un argumento que también esgrime la Generalitat. La decisión definitiva del TSJC se espera para el 8 de febrero.

ABSTENCIÓN ALTA

Mientras, los miembros de las mesas ya están recibiendo sus notificaciones y las candidaturas se han proclamado de manera oficial. El Govern llamó este viernes a la ciudadanía a votar por correo, aseguró que todo está preparado para acudir a las urnas, aunque sembró dudas sobre la legitimidad del resultado si la abstención es alta. El independentismo siguió cargando con dureza contra el ministro Illa y contra el TSJC, aliados en una "operación de Estado", según apuntó Pere Aragonès, para derrotar al secesionismo y descabalgarlo de la Generalitat.

