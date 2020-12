Sánchez asegura que el Gobierno defenderá la Monarquía parlamentaria

Actualizada 10/12/2020 a las 06:00

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió ayer al paso de la noticia de la regulación fiscal del rey Juan Carlos para lanzar un mensaje contundente en defensa de la Monarquía parlamentaria y de la figura de Felipe VI. El jefe del Ejecutivo apeló a la presunción de inocencia del anterior Jefe del Estado, pero también subrayó que hay que saber distinguir entre las conductas personales y las instituciones y aseguró que el Gobierno va a “salvaguardar” la Corona porque forma parte del pacto constitucional.

En un momento en el está siendo fuertemente cuestionado por la oposición como consecuencia de sus pactos con ERC y Bildu, dos formaciones que persiguen la independencia de sus comunidades autónomas, y por lo tanto la ruptura de la unidad nacional, Sánchez aprovechó para desmarcarse de su socio de Gobierno, abiertamente antimonárquico, y erigirse en el principal garante de la Carta Magna. “El PSOE defendió durante las Cortes quehubiera una república -recordó en una entrevista en Telecinco-. Esa enmienda la perdió. Los socalistas de entonces dijeron que asumían el pacto consttiuciinal en su totalidad y apogtaron por una monarquía parlamentaria. Y el PSOE seguirá apostando por la monarquía parlamenaria”.



DEFENSA DE FELIPE VI

El jefe del Ejecutivo negó así que la institución que hoy encarna Felipe VI esté en peligro y rechazó las tesis de su vicepresidente, Pablo Iglesias, quien recientemente aseguró que la República se abrirá paso de manera natural “más temprano que tarde”, al calor de las informaciones que salpican a don Juan Carlos.

Además, el jefe del Ejecutivo salió en defensa del actual Rey, cuestionado en algunos sectores cercanos a Unidas Podemos también por su silencio frente a la carta en la que 73 militares retirados que le traslaron su alerta ante el riesgo de “aniquilación de la democracia” y calificaron al Gobierno de peligro “para la cohesión nacional”.

“Felipe VI no solo cuenta con mi aprecio , también con mi respeto porque su compromiso con España y con la ejemplaridad es rotundo”, aseveró Sánchez.

El presidente del Gobierno ironizó igualmente con el contenido de la citada carta. “Llevo ya gobernando casi mil días ; España no se ha roto no hay una dictadura bolivariana, no han venido los bolcheviques y por supuesto tampoco va a volver el franquismo”, dijo.

El presidente remarcó así que los militares que se dirigieron al Rey no son representativos de las Fuerzas Armadas pero sí mostró su preocupación porque haya dirigentes políticos, y en concreto citó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se hagan eco de su discurso. “Demustra hasta qué punto se está legitimando ese tipo de pensamiento”, censuró.

En una entrevista por la noche en Telecinco, Sánchez se mostró dispuesto a llamar al líder del PP, Pablo Casado, para avanzar en el desbloqueo de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial y lamentó las “suposiciones lunáticas” que están protagonizando los populares.