Madrid pide la aprobación del Ministerio para realizar test Covid en farmacias

Actualizada 27/11/2020 a las 11:40

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que la Comunidad de Madrid enviará este viernes al Ministerio de Sanidad su plan para hacer test antigénicos de Covid-19 en las farmacias, que contempla la posibilidad de realizar las pruebas durante el horario comercial con un circuito específico o tras el cierre al público.

Así lo ha avanzado el consejero de sanidad madrileño en la rueda de prensa semanal para informar de la situación epidemiológica y asistencial por Covid-19, junto al viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.

Además, solo podrán hacer test los farmacéuticos titulares, adjuntos, regentes o sustitutos de las oficinas de farmacia acreditados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos, "tras superar los cursos de actualización de conocimientos".

"Esperamos que el Ministerio de Sanidad dé su aprobación y que lo haga a la mayor brevedad posible y podamos empezar cuanto antes. La pandemia no para, no descansa y no podemos permitirnos el lujo de no sumar a las oficinas de farmacia en nuestra lucha para frenar al Covid-19", ha urgido Escudero.

Por parte de las oficinas de farmacia, la realización de test de antígenos será voluntaria, y los ciudadanos podrán acudir a las mismas para someterse a estas pruebas siempre que no presenten síntomas, ya que en caso contrario tendrán que acudir siempre a un centro sanitario.

En función del municipio donde se encuentre y de su infraestructura, la farmacia se podrá acoger a uno de los dos modelos diseñados para realizar pruebas. Las farmacias que las realicen durante su horario de apertura deberán disponer de un circuito de acceso a la zona acotada donde se realice la prueba. Por otro lado, aquellas que opten por realizar las pruebas tras el cierre al público, facilitarán el horario específico para tal fin.

En todo caso, las oficinas contarán con una zona específica para realizar las pruebas, que se desinfectará después de cada una y deberá disponer de ventilación natural o mecánica. Además, en una zona previa a ese espacio, tendrán que tener un punto de información para la entrega de documentación, información sanitaria y recomendaciones higiénico-sanitarias.

En el caso de que un ciudadano obtenga un resultado positivo, la oficina de la farmacia, como establecimiento sanitario, se lo notificará de manera inmediata (estas pruebas ofrecen resultado entre 15 y 20 minutos). Al mismo tiempo, se pasarán los datos a la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, a través de un sistema centralizado de registro que quedará integrado en los sistemas de información de la Consejería de Sanidad.

En este sentido, el consejero de Sanidad ha recordado que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y el Colegio de Farmacéuticos ya cuentan con una "línea segura" de conexión en acceso de información, como ocurre con la receta electrónica.

SE PREVÉ QUE CERCA DE 500 FARMACIAS SE SUMEN A ESTA INICIATIVA

La selección de farmacias se llevará a cabo sobre la base de una declaración responsable acerca de la disposición de espacios físicos, medios humanos y materiales requeridos, gestión de residuos biológicos, así como el compromiso de cumplir con todos los protocolos establecidos", ha precisado Escudero.

La Comunidad de Madrid tiene previsto que cerca de 500 farmacias se sumen de manera voluntaria a esta iniciativa, por lo que, como ha subrayado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, quien ha señalado que aumentar la capacidad diagnóstica es una prioridad, la cantidad de test que pueden realizar es "notable".

Además, la Consejería de Sanidad incluirá a las farmacias en la estrategia de detección precoz mediante test de antigénicos que se realizan en los cribados poblacionales, de tal forma que se conviertan en puntos en los que la Dirección General de Salud Pública pueda convocar para la realización de pruebas en las zonas con mayor transmisión.

La población diana de los estudios poblacionales o cribados será determinada por la Dirección General de Salud Pública y convocada por SMS.

La Consejería de Sanidad considera que la realización de los test en las oficinas de farmacia ofrece, entre otras, la gran ventaja de su disponibilidad horaria (12 a 24 horas abiertas), y la cercanía y confianza en los barrios de ciudades y zonas rurales.

También destaca que facilitarán la planificación de las necesidadesdiagnósticas gracias al refuerzo de la colaboración e información entre los centros sanitarios, las farmacias y los servicios de Salud Pública.

El plan se ha diseñado en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y la Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Madrid (ADEFARMA).

"Yo creo que el documento que vamos a presentar es un buen documento, además muy trabajado tanto con el Colegio como con todas las sociedades científicas", ha constatado Escudero, quien ha manifestado que la Comunidad de Madrid pretende "facilitar y agilizar al máximo todo el periodo de puesta en marcha para la realización de test", y ha avanzado que si el Ministerio contestase "en esta semana" la Administración regional "automáticamente" activaría la declaración responsable.

TEST DE ANTÍGENOS

Zapatero ha insistido en la fiabilidad de los test de antígenos, con sensibilidad (capacidad para detectar el antígeno) superior al 93 por ciento y especificidad (tipo específico de antígeno, y en este caso de Covid-19) superior al 99 por ciento.

Los test antigénicos comenzaron a emplearse a mediados de septiembre en las urgencias de los hospitales, posteriormente en los centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud e igualmente, desde finales de ese mes se aplican en los cribados poblaciones que la Comunidad de Madrid realiza en las zonas de mayor transmisión del Covid-19.

Además, la Comunidad de Madrid ampliará su estrategia de test de antígenos a zonas básicas de salud (ZBS) que, aunque no estén con restricciones, sí que registran una transmisión mantenida en el tiempo de Covid-19, con el objetivo de aumentar el seguimiento y control de transmisión del virus, dentro de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19.

Los dispositivos de estas zonas se ubicarán en Boadilla del Monte, Torrelaguna, Ciempozuelos, Las Rozas, Alcobendas, Fuenlabrada y algunos distritos de la capital, entre otros.