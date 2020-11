Sanidad ha dejado sin anotar a más de un tercio de los muertos de coronavirus

Actualizada 18/11/2020 a las 06:00

El número de fallecidos por la covid que no aparecen en las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad sigue creciendo día a día a pesar de que, teóricamente, los desbarajustes en las tablas de los primeros meses de la pandemia se empezaron a solventar en mayo con los cambios metodológicos implementados entonces. Según el último informe del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), desde el pasado 10 de marzo, cuatro días antes del inicio del primer estado de alarma y del confinamiento total, hasta este 16 de noviembre se ha registrado en España un "exceso de mortalidad" de 64.689 personas frente a los 'solo' 41.253 decesos admitidos por el departamento que dirige Salvador Illa.

Así, en total estarían 'desaparecidos' de las estadísticas oficiales a día de hoy más de un tercio (un 36,2%) de los finados por la pandemia, exactamente 23.436 muertos, dando por bueno el hecho de que el actual "exceso de mortalidad" sobre las estimaciones de las series históricas de "defunciones estimadas" se debe a la covid, puesto que en este periodo en España, además del coronovirus, no ha habido ninguna calamidad o catástrofe de grandes dimensiones que pueda explicar un número tan elevado de finados y tampoco, recuerdan los expertos, ha habido mortalidades anormalmente elevadas por otras enfermedades.

Siempre de acuerdo con los datos del propio CNE, el número de muertos no anotados ha crecido con respecto a mayo, cuando en teoría comenzaron a apuntarse todos los decesos de manera rigurosa, a raíz de la llegada masiva de test de coronavirus que debía haber propiciado que nadie con síntomas compatibles con la covid falleciera sin que se dispusiera antes de una prueba fiable. Según MoMo, entre el 13 de marzo y el 22 de mayo (cuando se comenzaron a aplicar los supuestas mejoras metodológicas) en España hubo un "exceso de mortalidad" de exactamente 44.118 personas sobre los fallecidos que debían haberse producido según las series históricas. Ese 22 de mayo, Sanidad 'solo' admitía 28.628 muertos. Por entonces, por tanto, estaban 'desaparecidas' de las estadísticas exactamente 15.490 personas frente a las 23.436 que no figuran en las tablas oficiales en la actualidad. En medio año se han incrementado en casi 8.000 los muertos no contabilizados.

Según los estudios del Centro Nacional de Epidemiología, en España desde que arrancó la pandemia ha habido "dos períodos de exceso de mortalidad", que coinciden casi milimétricamente con la primera y la segunda ola. Solo en la primera oleada, que el MoMo sitúa, al menos en lo que se refiere a mortalidad, entre el 10 de marzo y el 9 de mayo, murieron 44.593 personas más de las esperadas por las series históricas. Hubo 111.253 muertos en apenas dos meses cuando lo estimado para ese periodo eran 66.660 personas. O sea, un incremento de casi el 70% de la mortalidad atribuible a la covid en los primeros meses de pandemia. Una media de 743 fallecidos al día.

MENOS LETAL

La segunda ola estaría siendo mucho menos letal, de acuerdo a este último informe del CNE. Desde el 20 de julio hasta el pasado domingo se detectó un "exceso de mortalidad" de 20.096 personas. Se esperaban 118.355 decesos en esos casi cuatro meses de verano y otoño y, sin embargo, se registraron 138.451. Fue un aumento del 17% frente al 70% de la primera ola. O sea, una media de 170 muertos a la jornada, 4,3 veces menos decesos que durante la primera andanada.

El número de fallecidos por la pandemia, no obstante, probablemente será mayor aun de las 64.689 personas recogidas en el "exceso de mortalidad" de MoMo. Durante los poco más de dos meses que fueron entre el 10 de mayo y el 20 de julio, no es que no se produjeran muertes debido a la covid, sino que el Centro Nacional de Epidemiología no contabilizó nuevos "excesos de mortalidad" ya que, aunque las muertes se movieron durante muchas jornadas en la parte alta de la horquilla de la "normalidad", el número de decesos no sobrepasó el listón para considerar anormalmente excesiva la cantidad de fallecidos.