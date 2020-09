Sánchez reafirma que quiere unos PGE con el mayor apoyo y Bildu se ofrece a dialogar, pero sin la derecha

Actualizada 30/09/2020 a las 10:21

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este miércoles que su apuesta sigue siendo sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 con el mayor apoyo posible, a través de "acuerdos extraordinarios" para afrontar las "circunstancias extraordinarias" de la pandemia del COVID-19.



Sin embargo, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha vuelto a avisarle en el Congreso de que, para contar con su apoyo, tendrá que dejar a un lado a la derecha, incluido a Ciudadanos, además de PP y Vox.



Así lo han puesto de manifiesto durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que la diputada vasca le ha preguntado a Sánchez si se compromete "con unos presupuestos progresistas apoyados por la mayoría de la investidura", y si quiere, "defender y ampliar los derechos de la mayoría social trabajadora".



A este respecto, el presidente ha defendido que su Gobierno ya ha dejado "bastante claro" que va a impulsar unos Presupuestos progresistas porque es "una coalición progresista". "Algunas veces llevamos el debate al absurdo", ha apostillado.



"El Gobierno gobierna y no solo da respuesta efectiva a la pandemia, sino que también pone en marcha su hoja de ruta", ha reivindicado, antes de añadir, no obstante, que las "circunstancias extraordinarias" que ha traído la pandemia "exigen acuerdos extraordinarios".



Esta es la razón, según Sánchez, de que el Gobierno "apele y conque al conjunto de la cámara", aunque sea consciente de que hay grupos que se "autoexcluyen", no solo la "ultraderecha" de Vox, sino también el PP. "Se han autoexcluido de cualquier forma de ayudar a la gobernación de nuestro país", ha denunciado.



"Espero que haya una mayoría en este Congreso que conecte con el sentir y la emoción de la ciudadanía, que quiere, independientemente de lo que vote, que haya unos nuevos Presupuestos para dar una respuesta efectiva a la realidad que estamos viviendo", ha enfatizado.

BILDU: "NO ES CUESTIÓN DE VETOS CRUZADOS, SINO DE POLÍTICAS CRUZADAS"



Por su parte, la portavoz de EH Bildu ha confirmado a Sánchez la voluntad de su grupo de negociar los Presupuestos, eso sí, siempre que deje a un lado a la derecha. "Sabe que tenemos palabra, que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Por eso hoy le quiero mostrar nuestra voluntad de dialogar y acordar unos PGE que sean buenos para la mayoría social", ha afirmado.



En este sentido, ha avisado de que "no se le puede dejar a la derecha ni un resquicio para que vuelvan a precarizar la vida" y, a este respecto, ha asegurad que "no es cuestión de vetos cruzados, sino de políticas cruzadas".

"Unos Presupuestos sociales no son posibles con la derecha, con los que segregan barrios por clase social, con los que defienden a los ricos, con aquellos que, ya sea con las siglas de PP, Vox, o Ciudadanos, llevan a la práctica las mismas políticas", ha advertido.