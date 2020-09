Sánchez no contempla confinar España y dice que irá a ver a Ayuso para ayudar

Actualizada 19/09/2020 a las 23:04

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que no contempla un nuevo confinamiento de toda España ante la pandemia de coronavirus y ha garantizado que el próximo lunes se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sólo para ayudar, no para juzgar ni tutelar.



Sánchez se ha referido a la situación de la pandemia en España y en Madrid en una entrevista en La Sexta en la que ha reconocido su preocupación ante los datos de la evolución de la COVID-19 en España. No obstante, ha hecho hincapié en que la situación no tiene nada que ver con la vivida durante varios meses, y en que ahora se están detectando mucho más los casos de contagio.



"El sistema está mucho más preparado, pero los datos invitan a la preocupación y hay que reforzar la colaboración del Gobierno central con las comunidades", ha subrayado antes de recalcar que ambas administraciones están dando un ejemplo de coordinación.



Aunque ha asumido que no se puede cerrar ninguna puerta, ha asegurado que no contempla un nuevo confinamiento del país porque existen las herramientas para doblegar la curva, algo que está convencido de que sólo se logrará con la unidad entre el Gobierno y las comunidades. Eso es lo que ha dicho que transmitirá a Ayuso en la reunión que mantendrá con ella el lunes.



Sánchez, que ha confiado en que las medidas que va a poner en marcha el Gobierno de Madrid a partir del lunes sean las correctas y surtan efectos, ha dicho que el Ejecutivo seguirá ayudando a todas las autonomías y especialmente a Madrid. "Mi mensaje es que el Gobierno va a ir el lunes a la Puerta del Sol (sede del Gobierno madrileño) a ayudar, a apoyar. No vamos a juzgar ni evaluar", ha recalcado. En esa línea, ha insistido en que lo que va a hacer es poner a disposición de todos los recursos del Estado para volver a doblegar la curva en Madrid.



El hecho de que la reunión se celebre en la sede del Gobierno madrileño ha dicho que fue una propuesta suya como un muestra de proximidad y empatía.



El presidente del Gobierno ha instado a eliminar la lucha partidista del combate contra el virus porque cree que todos deben hacer frente a un enemigo común. "Hay que desterrar la lucha partidista y arrimar el hombro", ha recalcado antes de lamentar la actitud del líder del PP, Pablo Casado, en este asunto.



Sánchez, que ha animado a los ciudadanos a vacunarse contra la gripe especialmente en un momento como el actual, ha defendido la labor del director del Centro de Coordinación de Alertas, Fernando Simón, y se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo para la renovación de los ertes.

Sánchez no renuncia a unos presupuestos con el único rechazo de PP y Vox



Por otro lado, Pedro Sánchez asegura que no le cabe en la cabeza que no puedan aprobarse unos nuevos presupuestos generales del Estado, y no renuncia a lograr un apoyo a los mismos con el voto a favor de todas las fuerzas parlamentarias excepto PP y Vox.



Sánchez ha subrayado que ante una situación tan inédita como la que está viviendo España se debería lograr un acuerdo inédito y histórico pera aprobar el texto presupuestario.



Frente a la defensa que hace Pablo Iglesias de que esos presupuestos sean respaldados por la mayoría que facilitó la investidura de Sánchez y pese a que ha habido declaraciones de dirigentes de Unidas Podemos y de Ciudadanos en los que se excluyen mutuamente para el acuerdo, el jefe del Ejecutivo pretende perseverar en el intento.



A su juicio, todos los partidos, ya sean de derechas o de izquierdas, pueden ponerse de acuerdo para absorber los 140.000 millones de euros procedentes de Bruselas ante la situación generada por la pandemia de coronavirus.



También cree que nadie puede oponerse a reforzar la protección por desempleo o recursos para el ingreso mínimo vital. "Estamos en un momento tan inédito que yo excluiría los vetos cruzados", ha añadido Sánchez, quien ha garantizado que los presupuestos que presentará el Gobierno serán progresistas, pero también "de país".



Por eso insiste en lograr un amplio apoyo del que entiende que se autoexcluyan tanto Vox como el PP, partido que dice que está haciendo lo mismo ante otras muchas cuestiones. "Pero el resto de partidos ¿por qué vamos a estar mirando de reojo al que tenemos al lado cuando los ciudadanos nos están pidiendo que nos unamos?", se ha preguntado.



A la espera de los apoyos que puedan tener, de lo que está convencido es de que habrá unas nuevas cuentas del Estado. "No me cabe en la cabeza -ha recalcado- que no haya presupuestos generales del Estado".