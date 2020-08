La Zarzuela y la Moncloa convierten en secreto de Estado el paradero de Juan Carlos I

Actualizada 06/08/2020 a las 06:00

Tras la tibia respuesta de Pedro Sánchez a las rotundas críticas de Pablo Iglesias a la salida de España del rey emérito, la vicepresidenta primera no se anduvo con contemplaciones y reclamó a sus socios de Unidas Podemos que dejen de hablar de "huida indigna" porque Juan Carlos de Borbón "no huye de nada" ya que "no está inmerso en ninguna causa" judicial.

Carmen Calvo defendió la salida escogida por la Casa del Rey para preservar la institución monárquica frente el reguero de informaciones sobre las actividades financieras presuntamente delictivas del anterior jefe del Estado. Antes de participar hoy en un acto en Asturias, curiosamente un homenaje al general liberal Rafael del Riego por su levantamiento ante el absolutismo monárquico de Fernando VII, la vicepresidenta quiso dejar claro que el Gobierno, en su conjunto, está de acuerdo con el paso dado por la Casa del Rey. Una conformidad obligada por su parte porque la salida estaba pactada con la Moncloa tras semanas de intensos debates.

Sus palabras parecieron surtir efecto entre los ministros de Unidas Podemos, que el miércoles no volvieron a la carga con las críticas. La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, se limitó a decir que la sociedad "quiere ejemplaridad y comportamientos limpios" y para todo lo demás hizo suyas las explicaciones dadas por el presidente de Gobierno el martes. Pero no aplacaron los ánimos de los dirigentes morados sin responsabilidades gubernamentales. La alcaldesa de Barcelona señaló que Juan Carlos de Borbón "no merece ostentar" el cargo de rey y exigió que "devuelva el dinero que ha conseguido de forma ilícita". Ada Colau consideró "más indignante que decepcionante" la actitud de Pedro Sánchez al esconder las negociaciones con Felipe VI al resto del Gobierno porque "lo mínimo es tener informado de asuntos tan relevantes como estos" a los socios de coalición. El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se sumó a la petición de Esquerra, JxCat y EH Bildu para que Carmen Calvo explique en el Congreso las conversaciones con la Zarzuela que han convertido al Gobierno en "cómplice" de la decisión adoptada.

EL GOBIERNO SE ENTERÓ EL LUNES

La vicepresidenta no quiere dar detalles de las negociaciones. Es más, dentro del velo de oscuridad que se ha tendido en torno a la operación, sugirió que no estaba al tanto de la decisión de Felipe VI. En el Gobierno, dijo sin inmutarse, "nos enteramos" del contenido del comunicado del lunes "al mismo tiempo que todo el mundo. Como es lógico". La vicepresidenta es, según fuentes gubernamentales de toda solvencia, de las pocas personas del Ejecutivo que participó en las conversaciones con la Zarzuela, en su caso con el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín.

La número dos del Gobierno negó asimismo que haya opacidad en todo lo que rodea a la salida de España del rey emérito. "En este asunto hay claridad absoluta", y se remitió a las explicaciones dadas por Juan Carlos I en la carta a Felipe VI recogidas en la nota oficial de la Zarzuela. En ese texto no hay explicación ni información por parte del emérito. El exjefe del Estado solo dice que "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada" ha decidido "trasladarme, en estos momentos, fuera de España".

Pero mientras Calvo defendía la transparencia del proceso, en la Zarzuela y en la Moncloa mantenían hoy su dieta de silencio sobre el paradero del anterior jefe del Estado y quién financia su estancia en el extranjero. En la Casa del Rey justifican el sigilo porque es un asunto de la esfera privada del rey emérito. En la Presidencia del Gobierno apuntan que la fuente informante debe ser la Casa Real, y creen que en los próximos días dará más detalles.

Entretanto, el misterio engorda y las especulaciones se disparan. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, preguntado por si el rey emérito estaba en su país dijo desconocerlo. "Verdaderamente no lo sé, y pienso que las autoridades portuguesas tampoco tienen conocimiento sobre esa materia", en alusión al Gobierno del socialista António Costa, buen amigo de Pedro Sánchez. Los responsables de aduanas de República Dominicana tampoco tienen constancia de la entrada de Juan Carlos de Borbón. La última vez que estuvo en ese país caribeño fue entre el 28 de febrero y el 2 de marzo pasados.

