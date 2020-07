Llamadas telefónicas que alivian la soledad de los mayores

Actualizada 25/07/2020 a las 12:45

Mercedes, de 90 años, espera cada tarde la llamada de Rosa, una mujer a la que aún no conoce en persona pero quién la ha aliviado de su soledad a través de conversaciones telefónicas que comenzaron con regularidad desde el inicio de la pandemia.



“No tengo problemas de salud pero estoy muy sola y saber que todos los días tengo un ratito de conversación, aunque sea por teléfono, me alegra la vida”, relata a Efe Mercedes, ella es una de las usuarias del programa “Charlamos”, una iniciativa de Grandes Amigos, Solidarios para el Desarrollo, Nadiesolo Voluntariado y Cruz Roja.



Más de cien personas con una media de edad de 81 años (el 80 % son mujeres) han recibido este acompañamiento telefónico desde el inicio de la crisis del coronavirus y continuará en el tiempo.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la soledad no deseada es uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud de las personas mayores. En la Comunidad de Madrid, el 23 por ciento de los mayores vive solo y, por encima de los 85 años, ese porcentaje se eleva al 35 por ciento, en su mayoría, mujeres.



Mercedes lleva años viviendo sola, desde que su marido y su hijo fallecieron. Reconoce que se ha sentido muy sola pero ahora “se siente mejor” y agradece a Rosa todo el cariño que le ha trasladado durante estos meses.



Cada tarde descuelga el teléfono y continúan las conversaciones sobre sus vidas, su día a día o el goce de cantar juntas canciones de Concha Piquer han sido los ratos que han pasado juntas. “Decidí hacerme voluntaria de ‘¿Charlamos?’ porque me angustia la soledad no deseada y quería poner mi pequeño granito de arena y la suerte me ha dado la oportunidad de compartir pequeños momentos con una mujer tan maravillosa como es Mercedes”, asegura Rosa.



Estas palabras de cariño entre ambas parece la tónica del recibimiento que ha tenido esta iniciativa ya que, según los organizadores, el 88 % de las personas mayores que utilizan este servicio afirman haber aliviado su sentimiento de soledad.



El 85 % afirma que ha mejorado mucho su estado de ánimo general gracias a las llamadas telefónicas, y el 81 % indica que también le ha aportado tranquilidad, seguridad y confianza.



Los más de cien voluntarios que han participado en ‘¿Charlamos?’ han sido debidamente formados y coordinados por las cuatro entidades que pilotan la iniciativa, realizando llamadas de seguimiento dos o tres veces por semana a la persona mayor asignada para comprobar si estaban felices con sus acompañantes telefónicos.



Tras meses hablando diariamente, con todas las correspondientes medidas de prevención para el contagio, Mercedes y Rosa ya están agendando un día para conocerse en persona y poner rostro a quienes se han estado acompañando mutuamente en estos días tan desconcertantes.