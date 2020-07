Torra rechaza la decisión judicial y anuncia un decreto para actuar en Lleida

Actualizada 13/07/2020 a las 12:13

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado que este lunes por la tarde aprobarán un decreto ley que incorpore un plan para poder actuar "con contundencia" ante rebrotes como los del Segrià (Lleida), que reafirma las medidas de confinamiento adoptadas en la zona, pese a de que el Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, haya rechazado ratificado.



En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, acompañado por el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha rechazado la decisión judicial. "No aceptamos esta decisión judicial y el Govern toma la iniciativa con un Consell Executiu en las próximas horas que aprobará un plan de rebrotes para actuar con toda la contundencia que sea necesaria en todos los rincones del país, en función de la evolución epidemiológica", ha afirmado Torra en una comparecencia de urgencia junto con el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès.



Así ha reaccionado a la decisión de una juez de no ratificar el endurecimiento del confinamiento en la comarca leridana del Segrià al concluir que la Generalitat pretende "eludir" de forma ilimitada en el tiempo la aplicación parcial del estado de alarma, que es una competencia estatal para la que debería pedir permiso al Gobierno.



"No estamos de acuerdo con esta decisión judicial, no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven pero no puedo poner en peligro la salud de las personas", ha afirmado el president.



Para Torra, se trata de "medidas de protección de la población urgentes que no pueden encallarse en un conflicto competencial o de formalidad por la vía de juzgados penales".



El plan de rebrotes que ha anunciado Torra, que aprobará el Ejecutivo catalán previsiblemente esta tarde, servirá para "dar más fuerza" y "mayor cobertura jurídica" a la resolución del confinamiento parcial de este pasado domingo, que considera que sigue siendo "válida".



Torra ha explicado que los servicios jurídicos de la Generalitat están estudiando "todas las posibilidades" para reaccionar a la decisión de la juez.



Si bien Torra ha llamado a la ciudadanía a seguir las "indicaciones" de la Generalitat, en lugar de hablar de obligaciones, el presidente catalán ha subrayado que la resolución de este pasado domingo y la que se aprobará este lunes se circunscriben "al ámbito del derecho y la ley".



Así que "la secuencia lógica es que los ciudadanos cumplan con las resoluciones que dictamos" desde la Generalitat, ha remachado.



Aragonès, por su parte, ha advertido de que "ninguna presión" les va a "frenar a la hora de tomar las medidas más oportunas" ante los brotes en el Segrià.



El vicepresidente ha explicado que se ha constituido un "Procicat territorial en Lleida" para que "el territorio participe en la toma de decisiones".