País Vasco analiza el lunes si adelanta el paso a la "nueva normalidad"

La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha adelantado que este lunes el Gobierno Vasco analizará con "los datos sanitarios en la mano" si se levanta el estado de alarma en País Vasco y se pasa a la "nueva normalidad" antes del día 21 de junio, o si se mantiene hasta esa fecha.



Tapia ha comparecido este jueves junto con la consejera de Salud, Nekane Murga, en una rueda de prensa, en la que ha explicado que se quiere analizar la evolución de la pandemia durante una semana completa antes de tomar la decisión de dar por terminada la fase 3, después de que se hayan detectado dos focos en los hospitales de Basurto, en Bilbao, y Txagorritxu, en Vitoria-Gasteiz, que acumulan ya 3 fallecidos y 36 casos positivos.



"No tenemos ninguna prisa, cada fase son 15 días y no tomaremos ninguna decisión" sin tener en cuenta los datos sanitarios", ha insistido.



La consejera ha subrayado que País Vasco va avanzado "al ritmo previsto" en la fase 3, ha recordado que hasta el momento nunca "se ha pretendido correr ni evolucionar en función de lo que no se podía hacer", y ha dejado claro que "tampoco" se va a actuar así ahora porque "la transición hacia la 'nueva normalidad' hay que hacerla con paso firme y adecuado".



La apertura de la movilidad entre territorios y la relajación de algunas restricciones en al ámbito social ha llevado al Gobierno Vasco a analizar la evolución de una semana completa en fase 3 para decidir si opta por que se adelante el levantamiento del estado de alarma, decisión que adoptará el lunes "con los datos sanitarios en la mano".



"Seguimos en esa fase de vigilancia y control. El virus vive entre nosotros y lo estamos comprobando. No ha desaparecido. En la 'nueva normalidad' vamos a tener que aprender a convivir con ese virus. Tenemos casos detectados y no nos podemos relajar", ha insistido la consejera quien, no obstante, ha indicado que País Vasco "no está en la casilla de salida", no está en la fase 0.



En este sentido, ha apuntado que los focos de Basurto y de Txagorritxu están "muy localizados, muy identificados y muy controlados" y ha hecho hincapié en que se debe continuar "sin bajar la guardia", por lo que ha hecho un llamamiento a "seguir siendo disciplinados como hasta ahora".

