Otegi, sobre el pacto con el PSOE: "Lo que se pacta, se cumple"

Actualizada 21/05/2020 a las 14:28

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha felicitado porque la coalición independentitas, con el pacto alcanzando este pasado miércoles con PSOE y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral del PP, fue capaz de "construir, elaborar, acordar, escribir y firmar una buena noticia para el conjunto de trabajadores del Estado" y ha advertido de que "lo que se pacta, se cumple" y que "nadie tiene derecho a frustrar la ilusión que generó esa buena noticia".



En una rueda de prensa telemática desde la sede donostiarra de la coalición soberanista, Otegi ha remarcado que "la palabra es un valor sagrado, y cuando un vasco da su palabra la cumple". "Cuando firmamos un acuerdo, lo cumplimos en la literalidad en la que nos hemos puesto de acuerdo", ha remarcado.



El dirigente de la coalición abertzale ha recordado el actual contexto de "crisis sanitaria, social y económica" y ha destacado que el acuerdo alcanzado para derogar la reforma laboral "no es solo una buena noticia para los independentistas vascos de izquierda", sino para "el conjunto de trabajadores del Estado y de Euskal Herria".



A su juicio, "nadie tiene derecho a frustrar la ilusión que generó esa buena noticia". Según ha dicho, "esa no es una frustración que pueda ser achacable a EH Bildu, quien frustre esta noticia y este acuerdo tendrá que dar explicaciones al conjunto de trabajadores del Estado".



Otegi ha incidido en que EH Bildu es una formación "de izquierdas, además de independentista", que "cuando hace acuerdos conecta a la gente con la política para resolver sus problemas", para añadir que no está en política para "mercadeos, ni para salir en las televisiones, ni para hacer carreras políticas o acceder a consejos de administración", al tiempo que ha reiterado que su compromiso es "con los sectores más desfavorecidos, con los trabajadores y con su país".



"No estamos en la política convencional del regateo, estamos en la política porque queremos cambiar las cosas", ha asegurado el dirigente abertzale, quien ha señalado que EH Bildu no está en la política "para aceptar las cosas que no se pueden cambiar, sino para cambiar las cosas que no se pueden aceptar".



Otegi ha insistido en que para EH Bildu "no hay otro acuerdo" que el acuerdo suscrito este pasado miércoles con PSOE y Unidas Podemos y ha asegurado que seguirán trabajando para que "se cumpla en su integridad" y se derogue la reforma laboral con el objetivo de que los trabajadores "recuperen sus derechos, con absoluta serenidad, tranquilidad de ánimo, sin levantar la voz".



"El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha dicho, y estamos de acuerdo con él, en que este es el acuerdo que suscribimos ayer, y lo que se pacta, se cumple, es un principio general del derecho", ha sostenido.



"NOTAS ACLARATORIAS"



El dirigente abertzale ha destacado, respecto a la posición mostrada posteriormente por los socialistas cuando ya no hablaba de una reforma integral, que "las notas aclaratorias no alteran los acuerdos" y "o están a pie de página del acuerdo, o son interpretaciones que alguien se ha visto en la necesidad de hacer".



"El acuerdo es el que es y es el que levanta la ilusión de millones de trabajadores en el Estado", ha asegurado, para añadir que "tenemos un gran acuerdo que hay que desarrollar e implementar, este es nuestro objetivo y el trabajo que hay que hacer en los próximos meses".



Arnaldo Otegi ha explicado que fue EH Bildu quien introdujo el término "integral" en el texto y ha insistido en que "no va a haber un nuevo acuerdo" que la coalición soberanista vaya a firmar. "Ya hemos firmado un acuerdo y nos parece que, en estos tiempos líquidos, la política está también para dar seguridades a la gente y para ser sólida", ha expresado.



En su opinión, "cualquier conversación, negociación o diálogo se tiene que dar en torno a este acuerdo y a la implementación del mismo". Además, ha precisado que EH Bildu había puesto "un tiempo" a la derogación de la reforma laboral para alcanzar este pacto y ha explicado que el acuerdo tiene un segundo punto que consiste en que "no se compute en el techo de gasto los gastos derivados del covid-19 y que las comunidades vasca y navarra tengan capacidad de endeudamiento en función de su capacidad financiera".



Tras asegurar que la interlocución "sigue abierta" con PSOE y con Unidas Podemos, Arnaldo Otegi ha finalizado afirmando que "si alguien quiere hablar de ritmos muy bien, estamos dispuestos a hablar de lo que sea pero el acuerdo es este y EH Bildu va a hacer todo lo que esté en su mano para que se cumpla".