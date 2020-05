El Tribunal Supremo aborda en junio el primer caso de bebés robados

Actualizada 20/05/2020 a las 09:15

El Tribunal Supremo estudiará el próximo 3 de junio la primera y única sentencia en España sobre bebés robados, una causa que acabó en absolución por prescripción de los delitos y donde la respuesta de los magistrados podría ser clave para reabrir cientos de casos que están archivados en los juzgados.



El asunto no es sencillo. La Audiencia de Madrid reconoció a Inés Madrigal como bebé robada pero absolvió por prescripción al único acusado, el doctor Eduardo Vela -ya fallecido-, aunque le responsabilizó de todos los delitos. Meses después, Madrigal descubrió que fue entregada por su madre biológica.



Tanto los hijos de Vela como la propia Madrigal acudieron al Supremo. Los primeros, para que se declare la inocencia de su padre; la segunda -convencida de que pese a su hallazgo el doctor falsificó su identidad-, para que se pronuncie sobre la prescripción, que bloquea cientos de casos en España.



Será el Supremo quien despeje las dudas el próximo 3 de junio cuando, según consta en una providencia, está previsto que delibere y falle sobre los recursos del caso.



La Fiscalía, por su parte, tras el hallazgo de Madrigal, solicitó que se excluyera de los hechos probados de la sentencia "el robo de un bebé" y el delito de detención ilegal.



De acceder el Supremo, el caso podría verse abocado al fracaso, ya que solo se abordarían los delitos de suposición de parto cometidos por facultativo y falsedad en documento oficial, pero no el de detención ilegal, que justifica el robo de bebés.



Consciente de ello, la representación legal de Madrigal se opone a esta cuestión al estimar que el Supremo solo puede pronunciarse sobre los motivos esgrimidos en los recursos, presentados antes de la noticia, en busca de que se fije criterio sobre la prescripción.



Plantea que solo resuelta esta cuestión se pueda incluir su hallazgo en un eventual recurso extraordinario de revisión, que podría corregir su caso, pero no la postura del Supremo sobre el supuesto general de los casos de bebés robados.



La Audiencia de Madrid responsabilizó a Vela, de entonces 85 años, de los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial por unos hechos que ocurrieron en 1969, cuando trabajaba en la clínica madrileña San Román, pero le absolvió al considerar que habían prescrito.



Más tarde, Madrigal anunció que, tras 32 años de búsqueda, había encontrado a su familia biológica mediante una prueba de ADN a través de una empresa de EEUU, y explicó que su madre, que se quedó embarazada soltera, no pudo quedarse con ella porque "era mandato de género dar a los niños en adopción".



Madrigal ha contado a Efe que "lo ideal sería que el Supremo encontrara una puerta, aunque sea de atrás, de emergencia para poder de alguna manera atacar el tema de la prescripción y reabrir así cientos de casos archivados". "Ese sería mi logro de cara a todas las víctimas de bebés robados", ha añadido.



Opina que está claro que en España ha habido bebés robados y aunque ella no lo fue estrictamente, sí denuncia que el doctor Vela traficó con ella: "Yo no fui bebe robado pero sí traficado".



Ahora bien, ha confesado que su mayor temor es que la cuestión de los bebés robados se asemeje a casos como el de la talidomida o el aceite de colza, "que todo el mundo sabe lo que pasó, que se sabe que fue verdad pero que no ha habido un crédito de la justicia sobre este tema".