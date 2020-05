Espinosa de los Monteros confirma que participa en las caceroladas

Actualizada 19/05/2020 a las 10:41

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha confirmado este martes que lleva tres días participando en las caceroladas contra el Gobierno de Pedro Sánchez que se han organizado en Madrid. "Y estaré esta noche en otra", ha asegurado.



En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', el dirigente ha sostenido que los españoles "están hartos" de la "privación de libertad" derivada del estado de alarma. "Por eso salen a sus caceroladas espontáneas, que no están lideradas por ningún partido y que están compuestas de gente que votan a distintos partidos", ha añadido.



Espinosa de los Monteros ha reconocido que él mismo ha salido a la calle a protestar contra el Ejecutivo tras ser preguntado por unas imágenes en las que aparece con su mujer y portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, en pleno Paseo de la Habana, posando junto a otros manifestantes.



"Llevo tres días acudiendo en mi pleno derecho a la calle en el horario que me está asignado a dar un paseo y a protestar o a observar cómo se protesta, porque yo no iba con cacerola, pero sí que voy a solidarizarme con los vecinos de toda España de toda condición que están protestando contra un Gobierno", ha explicado.



PROTESTAS CONTRA UN GOBIERNO "TOTALITARIO"



Por ello, el dirigente de Vox ha lamentado que haya quien acuse a los ciudadanos que participan en estas protestas de "crispar". A su juicio, las caceroladas son consecuencia de la acción de un gobierno "que tiene limitados los derechos y que ejercer de forma totalitaria" su poder.



"Tiene un control total de la esfera. Controla el Ejecutivo, el Legislativo ha dejado de ser independiente y también el Judicial a través de la Fiscalía General del Estado. También controla esta casa (RTVE) y a otros medios a los que tiene subvencionados y a otros que dota de publicidad institucional", ha criticado.



En esta línea, Espinosa de los Monteros ha afirmado que los ciudadanos llevan "meses confinados porque el Gobierno no ha sabido prevenir". "El Gobierno que peor gestiona es este. Ante la incapacidad la respuesta es que lo paguen los españoles quedándose en casa. No tiene sentido", ha lamentado.