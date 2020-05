Simón pide a los colegios estar "en situación adecuada" por si los escolares vuelven a las aulas

Actualizada 10/05/2020 a las 12:47

El director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha pedido a los centros escolares que "estén en situación adecuada" y "adaptadas para las situaciones de las próximas semanas".



"En fase 1 se propone la preparación de los centros, que estén en situación adecuada y que los profesores puedan empezar a hacer su trabajo de claustro de profesores", ha respondido Simón tras ser preguntado por la vuelta a las aulas de los escolares en las comunidades autónomas que cumplan con los indicadores de la desescalada.



Así lo ha manifestado este domingo el experto de Sanidad durante la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de seguimiento diario del coronavirus.



Durante su intervención, ha recomendado garantizar que se mantienen las medidas de prevención de los riesgos, así como las medidas personales de distanciamiento social e higiene "que van a impedir la transmisión".



En este punto, Simón ha añadido que las escuelas "tienen que estar adaptadas para las situaciones de las próximas semanas" y que "tienen que readaptar sus infraestructuras".



Así, ha asegurado que "si se adaptan adecuadamente se pueden ir progresivamente poniendo acciones relacionadas con ellas".



No obstante, el experto ha subrayado que le resulta "muy complicado" desde el punto de vista sanitario decir si los escolares volverán a las aulas. "Me estaría metiendo en un charco en el que no debería entrar", ha sentenciado.