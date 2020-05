Euskadi dice que fase 1 será más restrictiva que en resto de España

Actualizada 09/05/2020 a las 17:08

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha afirmado que la Fase 1 en Euskadi, que entrará en vigor el próximo lunes, se aplicará con criterios "más restrictivos" que en el resto de España, de tal forma que la movilidad se tiene que producir "dentro del municipio de residencia de cada ciudadano y excepcionalmente en el mismo Territorio Histórico".



Asimismo, la movilidad interterritorial solo se permitirá "en caso excepcional y en municipios colindantes en los que la relación sociolaboral sea habitual", como en el caso de Eibar y Ermua.



Tapia ha comparecido este sábado en rueda de prensa junto a la consejera de Salud, Nekane Murga, para dar a conocer los datos actualizados del covid-19, así como los cambios que implica la entrada de Euskadi, el próximo lunes, en la Fase 1.



En este sentido, ha recordado el Plan Bizi Berri de transición sanitaria, social y económica presentado este viernes por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y ha subrayado que Euskadi va a poder gozar de medidas de flexibilización respecto a las actuales pero "la Fase 1 tendrá algunas especificidades diferentes que se han acordado entre Gobierno vasco y central".



"En la Fase 1 en Euskadi apostamos por unas medidas algo más garantistas que en el resto del Estado con requisitos más restrictivos. Queremos avanzar de manera paulatina y dar pasos seguros. Queremos hacerlos todos juntos siendo conscientes de la dificultad y sin riesgos innecesarios", ha añadido.



En el detalle de estas medidas más restrictivas que en el resto del Estado, Tapia ha advertido de que en lo referido a la movilidad se tiene que producir "dentro del municipio de residencia de cada ciudadano y excepcionalmente en el mismo Territorio Histórico".



En este sentido, ha puesto como ejemplo los casos de Eibar y Ermua. "La relación de esas actuaciones será excepcional y de carácter socioeconómico. Cada uno se tiene que mover en su municipio. En la Fase 1 seguiremos viviendo con restricciones de movilidad y franjas horarias. Por ello, el movimiento entre municipios, solo en caso de necesidad", ha añadido.



TRANSPORTE PÚBLICO



Asimismo, ha sostenido que en el caso del transporte público solo se podrá utilizar para acudir al trabajo, "no para ir de un municipio a otro por ocio". Además, será "obligatorio el uso de mascarilla y se tomará la temperatura a los usuarios en estaciones cerradas de forma aleatoria".



Por último, ha advertido de que en el caso de Euskadi, "no se va a permitir ningún tipo de actividad cultural ocio y deporte". En este sentido, ha incidido en que solo se seguirá permitiendo la actividad física al aire libre y "no se abrirán otras instalaciones que congreguen personas o espacios comunes".