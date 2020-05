Bajan sensiblemente los fallecidos y los contagios en España

Actualizada 09/05/2020 a las 12:37

El número de fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas es de 179, cincuenta menos que este viernes y la cifra más baja de los últimos cinco días, con lo que el total de víctimas mortales asciende a 26.478, mientras que los contagiados confirmados por PCR alcanzan 223.578, tras sumarse 604 nuevos casos (491 menos que este viernes).



Según los últimos datos oficiales, las infecciones resueltas, que incluyen los enfermos de COVID-19 dados de alta y personas a las que se le ha realizado una prueba serológica pero no se ha podido evidenciar el momento en que contrajeron la enfermedad, ascienden ya a 133.952, al haberse contabilizado 2.804 en las últimas 24 horas.



Un total de 489 casos han precisado hospitalización (132 en Madrid y 79 en Cataluña), con lo que el total es de 122.265; mientras que los nuevos ingresos en UCI fueron 70, lo que eleva hasta los 11.292 pacientes atendidos en esa unidades.



No han registrado ningún nuevo ingreso en UCI en Aragón, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla, mientras que el mayor número se contabilizó en Cataluña, con 34.



En las últimas 24 horas, dos comunidades, Canarias y Cantabria, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no registraron ningún fallecimiento, mientras que en Asturias y Murcia se contabilizaron uno en cada una.



Por el contrario, Madrid, con 46 fallecidos; Cataluña, con 36, y Castilla-La Mancha con 25, fueron las que sumaron mayor número de muertos.



Respecto a los nuevos casos confirmados por PCR, que son casi medio millar menos que los contabilizados este viernes, Cataluña, con 202, acumula casi un tercio del total, mientras que en Madrid se contabilizan 73 en esta última estadística.



De ellos, 47.481 son profesionales sanitarios, 732 casos más que este viernes.



Sobre los casos resueltos, que más que cuadriplican el de nuevos casos de infección, y alcanzan los 2.804, con un incremento del 2,1 por ciento. Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana, con 615, y el País Vasco, con 445, son los que tienen más casos resueltos.



España sigue siendo el país europeo con mayor número de contagios y el cuarto del mundo con más defunciones, por detrás de EE UU, Reino Unido e Italia.



Por comunidades, Madrid continúa a la cabeza con 64.523 casos, 8.598 muertos y 39.227 curados; le sigue Cataluña con 51.935 positivos, 5.507 fallecidos y 24.063 altas.